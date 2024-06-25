Нападающий Венгрии Варга показал первое фото после серьёзной травмы

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вчера, 15:49

Нападающий Венгрии получил перелом лицевых костей и сотрясение мозга в матче Евро-2024 против Шотландии.

Сегодня форвард опубликовал первое фото после серьёзной травмы. Футболисту уже сделали операцию, его состояние стабильное.