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Нападающий Венгрии Варга показал первое фото после серьёзной травмы

вчера, 15:49

Нападающий Венгрии Барнабас Варга получил перелом лицевых костей и сотрясение мозга в матче Евро-2024 против Шотландии.

Сегодня форвард опубликовал первое фото после серьёзной травмы. Футболисту уже сделали операцию, его состояние стабильное.

Нападающий Венгрии Варга показал первое фото после серьёзной травмы

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:20
Выздоравливай Барнабас Варга !
ktmvpwkxw232
ktmvpwkxw232
вчера в 16:14
Хорошо что легко отделался, помощь оказали вовремя
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:01
Как же ему сейчас грустно будет...
alexgurzan
alexgurzan ответ 89vesnh73paq (раскрыть)
вчера в 15:58
Добрый день.
По независящим от нас техническим причинам пришлось сделать откат ставок по матчу. Был сделан возврат.
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