Нападающий Венгрии Варга показал первое фото после серьёзной травмы

Нападающий Венгрии Барнабас Варга получил перелом лицевых костей и сотрясение мозга в матче Евро-2024 против Шотландии.
Сегодня форвард опубликовал первое фото после серьёзной травмы. Футболисту уже сделали операцию, его состояние стабильное.
Нападающий Венгрии Барнабас Варга получил перелом лицевых костей и сотрясение мозга в матче Евро-2024 против Шотландии.
Сегодня форвард опубликовал первое фото после серьёзной травмы. Футболисту уже сделали операцию, его состояние стабильное.
По независящим от нас техническим причинам пришлось сделать откат ставок по матчу. Был сделан возврат.
По независящим от нас техническим причинам пришлось сделать откат ставок по матчу. Был сделан возврат.