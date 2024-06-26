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Конте высказался о будущем Кварацхелии

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Зюпин
Зюпин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:46
Конте же дурак. И де Лаурентис, и Спалетти.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:07
И не получится, люди же не дураки- видят с кем дело имеют.
Вот сейчас, португалы, для вида, вышли первым составом и тут же дали грузину забить. Кто-то думает, что другие- глупее, чем они...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:58
Привет дядя Витя!)
Не факт!
Много шума было, а выхлопа так и не получилось.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:11
Предположу, что Хвиче самомУ будет интересно поиграть под руководством нового, именитого, тренера. Несомненно, чему - то научится, что пойдёт ему только на пользу. Молодой ещё, успеет найти себе команду. Конте встряхнёт " Наполи ", но хватит ли этого "встряхивания" для успеха в чемпионате, посмотрим. В любом случае Кварацхелия удачи.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:06
Конте знают все, а папу с агентом...)
112910415
112910415
вчера в 21:05
А нету богатых покупателей...
x96nwee958d9
x96nwee958d9
вчера в 21:03
Это очень хорошо будет играть ещё лучше
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:41
Вот и все решил... А папа и агент по боку
Capral
Capral
вчера в 20:40, ред.
Ну конечно остаётся, если нет предложений от других...

Сегодня, как я понимаю, португалы выйдут третьим составом, вот, у погремушки есть шанс отличиться.
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