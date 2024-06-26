Конте высказался о будущем Кварацхелии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопрос о будущем нападающего Хвичи Кварацхелии.
Нет сомнений, Хвича Кварацхелия остается в нашем клубе и будет играть за нас.
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопрос о будущем нападающего Хвичи Кварацхелии.
Нет сомнений, Хвича Кварацхелия остается в нашем клубе и будет играть за нас.
Вот сейчас, португалы, для вида, вышли первым составом и тут же дали грузину забить. Кто-то думает, что другие- глупее, чем они...
Вот сейчас, португалы, для вида, вышли первым составом и тут же дали грузину забить. Кто-то думает, что другие- глупее, чем они...
Не факт!
Много шума было, а выхлопа так и не получилось.
Не факт!
Много шума было, а выхлопа так и не получилось.
Сегодня, как я понимаю, португалы выйдут третьим составом, вот, у погремушки есть шанс отличиться.
Сегодня, как я понимаю, португалы выйдут третьим составом, вот, у погремушки есть шанс отличиться.