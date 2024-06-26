Стало известно, где хочет играть Хави Симонс

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вчера, 17:16

Полузащитник хочет покинуть ПСЖ и перейти в «РБ Лейпциг», за который он выступал в прошлом сезоне в рамках аренды.

«Быки» надеются приобрести права на игрока, но парижане этим летом не готовы продавать хавбека, поскольку в таком случае им придется заплатить ПСВ 10 миллионов евро.

Возможно, «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» смогут договориться об аренде с выкупом зимой. «Быкам» в таком случае предстоит осуществить рекордный трансфер, иначе «Бавария» вернется в борьбу за футболиста.