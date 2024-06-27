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Данила Козлов стал игроком «Краснодара»

вчера, 11:04

Атакующий полузащитник Данила Козлов перешёл из «Балтики» в «Краснодар».

Он стал третьим новичком южан в текущее межсезонье. Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2029 года.

Данила Козлов стал игроком «Краснодара»

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Все комментарии
K_TS16
K_TS16
вчера в 21:19
Не купился на Зенит значит парень с царем в голове. Все правильно сделал
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:50
Главное, что не Данила Козловский )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:44
Всю...всю Лигу Зенит воспитанниками снабжает...
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:47
Согласен на счет Бессонова!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:28
Ну, еще бы, в команде Лобановского- был стержень, основа, фундамент!!! Мусаев- человек деликатный, тонкий и слишком дипломатичный, таким тренерам всегда непросто. Что касается Бессонова, то, на мой, субъективный взгляд- он лучший универсал советского футбола!!! Человек, который в футболе умел всё!!! Сейчас, таких уже нет... Но я согласен- необходимо, в определенной степени, разбавить нежный футбол Краснодара, игроком, могущим взбодрить команду, когда этого требуют обстоятельства!!! Станет ли Козлов, именно, тем человеком- покажет время...
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:16
Точно!Правильное сравнение!Интеллигентный! Мне кажется им не хватает в середину этакого бультерьера наподобие Барриоса!Чтобы добавил им жесткости! Вспоминаю время когда я болел за Динамо Киев!Так там таких бультерьеров хватало!Бессонов , Балтача , Кузнецов и ну конечно по краю Демьяненко!Уже не помню с кем играли и вели в счете , так Демьяненко выцарапал мяч и попер по флангу и перед ним расступались и свои и чужие! Во как!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:15
И имя и фамилия очень известная,пусть и этот футболист станет популярным !
TheBoLt
TheBoLt ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:16, ред.
Смешно)) Говорить такое о клубе, у которого количество запасных в заявке меньше, чем количество полевых)) Даже если на лавку, в чем я сомневаюсь, он будет иметь одного конкурента за место на поле, а не пятерых

P.S. Балтика уже не конкурент)))
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:16
Моё Почтение!!!
Полностью согласен!!! Я не против Козлова, как игрока другого плана, просто, думаю, как лучше, и где- его пристроить, с пользой для команды. И конечно, полностью согласен, что игра Краснодара требует некоторых изменений, поскольку, играет в слишком интеллигентный футбол. Возможно, с приходом Козлова поменяется и рисунок Краснодара, хочется верить- в лучшую сторону...
Крутой камерунец
Крутой камерунец
вчера в 12:15
Хорошо хоть не Данила Козловский!)
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:02, ред.
Приветствую! А я думаю, что Быкам надо иногда упрощать игру. Все-таки иметь один план, как требует Галицкий красивой игры, не есть хорошо! Ведь даже в хорошей защите есть своя прелесть! Это, конечно, если понимать.

Помню как играл Милан с Мальдини, Нестой и другими. Или забитый гол за счет быстрого прохода по флангу и четким навесом или прострелом тоже красив. Так что, думаю, он вполне может быть полезен Быкам.
Capral
Capral
вчера в 11:35, ред.
Козлов конечно способный пацанчик, но по стилю игры не очень подходит Краснодару. Он, больше бегунок, чем думающий, креативный футболист. На сегодняшний день, Краснодар- самая техничная и комбинационная команда в России, исповедущая- игровой, красивый футбол, а Козлов, на мой взгляд, может несколько упростить игру команды. С другой стороны, Козлов- своеобразный мотор, движущая сила, который, при определенных обстоятельствах и правильном его использовании- может принести пользу. Игра в Балтике и в Краснодаре разительно отличаются. Посмотрим, насколько быстро удасться Козлову перестроиться под стиль быков... Вобщем, Удачи ему в Краснодаре!!!
За адекватность
За адекватность
вчера в 11:25
"Он стал третьим новичком южан в текущее межсезонье." Ежели правильно понимаю, то первые двое Дюпин и Смолов, коим на двоих 70 лет в этом году исполнилось. Этот трансфер прямо глоток свежего воздуха. Хочется надеяться, что играть будет не хуже, а желательно бы еще лучше чем в "Балтике". Но как-то стараюсь с осторожностью относиться к нашим молодым и перспективным, ибо после удачного контракта с большим количеством нулей можно смело и забить на выбранную профессию. Как-то так на мой как обычно сугубо субъективный взгляд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:21
Хороший парнишка. Играть в основе будет. Это намного лучше, чем ходить по арендам или сидеть на лаке в третьем ряду в Зените. Удачи парню.
lotsman
lotsman
вчера в 11:12
Чтобы другим не досталось. Краснодар ослабляет конкурентов.)
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