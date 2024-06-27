Данила Козлов стал игроком «Краснодара»

Атакующий полузащитник Данила Козлов перешёл из «Балтики» в «Краснодар».
Он стал третьим новичком южан в текущее межсезонье. Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2029 года.
Атакующий полузащитник Данила Козлов перешёл из «Балтики» в «Краснодар».
Он стал третьим новичком южан в текущее межсезонье. Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2029 года.
Помню как играл Милан с Мальдини, Нестой и другими. Или забитый гол за счет быстрого прохода по флангу и четким навесом или прострелом тоже красив. Так что, думаю, он вполне может быть полезен Быкам.
Помню как играл Милан с Мальдини, Нестой и другими. Или забитый гол за счет быстрого прохода по флангу и четким навесом или прострелом тоже красив. Так что, думаю, он вполне может быть полезен Быкам.