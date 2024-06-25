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В «Акроне» высказались о трансферах клуба

вчера, 18:49

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал комментарий на тему трансферов клуба.

В расположение клуба прибыли ещё два новичка – Пауло Витор и Стефан Лончар. Эти футболисты были рекомендованы селекционной службой спортивного отдела – у нас они хорошо работают. Мы очень рассчитываем на этих игроков. Один из них, так же как и «Акрон», в прошлом сезоне выходил в элитный дивизион Португалии. Пауло Витор был лидером своей команды, и я вижу в нём защитника, который в перспективе может стать лидером «Акрона». Молодой футболист с хорошими данными, но всё покажет работа.

Стефан Лончар достаточно опытный футболист, у которого в прошлом есть достаточно много игр, проведённых на хорошем уровне. Это опорный полузащитник. В какой зоне он будет чаще играть, нам сказать пока сложно, но это либо верхний, либо нижний опорный. У него есть способности предвосхищать ситуацию. Если мы говорим о возможности атаковать, то и в этой стезе он выглядит выигрышнее всех тех кандидатов, которых мы просматривали на эту позицию.

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Все комментарии
mz7gvzb42kmd
mz7gvzb42kmd
вчера в 19:37
Теперь стоит только пожелать удачи Акрону.
krk4hzja62e9
krk4hzja62e9
вчера в 19:28
Состав укомплектован, всё зависит от тренера.
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