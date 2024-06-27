В РФС проработали вопрос городов для работы иностранных судей в России

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза ответил на вопрос о том, когда иностранные арбитры будут работать на матчах чемпионата России.

В настоящее время РФС имеет двусторонние соглашения с Саудовской Аравией и Беларусью, по которым российские судьи обслуживают игры местных турниров.

Сейчас Минспорт внесёт небольшие изменения в свой приказ, тогда мы окончательно пропишем, как использовать иностранных арбитров, и сразу же их пригласим. Технологически мы готовы сделать на следующий же матч всё, что от нас зависит. Мы внесли изменения в регламенты, обсудили, как будет выглядеть логистика, оплата и всё остальное. Поскольку на наш чемпионат принимаются ставки, у нас статусные спонсоры, нам нужна 200-процентная юридическая чистота. Поэтому мы попросили Минспорт внести дополнение в приказ.

Чисто теоретически, есть мнение, что судей можно и сейчас вводить. Но когда есть мнение, что это нельзя делать, то лучше перестраховаться. Думаю, в ближайшее время решение состоится, и мы сможем пригласить наших коллег.

Мы уже даже проработали, в какие города можно было бы назначать судей с точки зрения культуры, религии, международного сотрудничества. С учётом календаря это можно планировать. Понятно, что саудовцев привезти в Казань, Грозный или Махачкалу было бы проще с точки зрения политики. Мы к этому стремимся, все в этом заинтересованы.

Как и с Китаем. Это наш большой партнёр, мы хотели бы с ними сотрудничать. Думаю, их лига будет расти. Все понимают, что Китай — это тысячелетняя цивилизация, которая любит футбол. Надо быть первым выбором для них.