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В РФС проработали вопрос городов для работы иностранных судей в России

вчера, 12:29

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев ответил на вопрос о том, когда иностранные арбитры будут работать на матчах чемпионата России.

В настоящее время РФС имеет двусторонние соглашения с Саудовской Аравией и Беларусью, по которым российские судьи обслуживают игры местных турниров.

Сейчас Минспорт внесёт небольшие изменения в свой приказ, тогда мы окончательно пропишем, как использовать иностранных арбитров, и сразу же их пригласим. Технологически мы готовы сделать на следующий же матч всё, что от нас зависит. Мы внесли изменения в регламенты, обсудили, как будет выглядеть логистика, оплата и всё остальное. Поскольку на наш чемпионат принимаются ставки, у нас статусные спонсоры, нам нужна 200-процентная юридическая чистота. Поэтому мы попросили Минспорт внести дополнение в приказ.

Чисто теоретически, есть мнение, что судей можно и сейчас вводить. Но когда есть мнение, что это нельзя делать, то лучше перестраховаться. Думаю, в ближайшее время решение состоится, и мы сможем пригласить наших коллег.

Мы уже даже проработали, в какие города можно было бы назначать судей с точки зрения культуры, религии, международного сотрудничества. С учётом календаря это можно планировать. Понятно, что саудовцев привезти в Казань, Грозный или Махачкалу было бы проще с точки зрения политики. Мы к этому стремимся, все в этом заинтересованы.

Как и с Китаем. Это наш большой партнёр, мы хотели бы с ними сотрудничать. Думаю, их лига будет расти. Все понимают, что Китай — это тысячелетняя цивилизация, которая любит футбол. Надо быть первым выбором для них.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:52, ред.
- Я так понимаю: приглашение иностранных судей: Чтобы Питерские не судили матчи Зенита, Московские - матчи ВСЕХ Московских команд, ну и т.п. Но "рассаживать" иностранных судей по городам заранее - это уже перебор! ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ И НА ..Й НЕ НУЖЕН!
За адекватность
За адекватность ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:52
Приветствую уважаемый. От данного спича господина Каманцева веет политотой за версту, а футболом на условно сантиметры. Когда-то проходили уже, но тут другая история. Тогда приглашали авторитетных судей (якобы наши не справлялись), да только пришло прозрение. На поверхности лежало, что приглашенному фиолетово. Ну накосячит, делов-то. Ну лишится условно левого заработка, да и х.. с ним, будет себе судить в условной Испании или Италии. Наших то хоть как-то, опять же условно, казнить можно. А тут собираются принять решение, имеющее к футболу абсолютно далекое отношение, как мне видится со своей колокольни.
shlomo
shlomo
вчера в 12:30
Не понимаю зачем все это затевают и кому это выгодно....
Гость
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