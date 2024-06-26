Судья Сергей Карасёв: «Ещё пару сезонов я точно поработаю»

45-летний российский арбитр рассказал о том, когда будет принимать решение относительно своего будущего.

О том, остались ли надежды, что ещё удастся поработать на международном турнире

Вряд ли. Должно произойти чудо. В принципе, я уже отболел и переболел. У меня есть мотивация работать в России на хорошем уровне, я счастлив, что мне продолжают доверять. Хотелось бы продлить свой судейский век, насколько это возможно.

Понятно, что интенсивность на международных матчах выше. Судьям, как и футболистам, сложнее, нужны более сильные физические данные. Но сейчас я бы ещё потянул эти скорости, а что будет дальше, никто не знает.

До какого возраста планирую судить? Зависит от состояния здоровья. Пока всё нормально. Ещё пару сезонов я точно поработаю. А потом буду думать, что делать дальше. Переосмыслю, что произошло, и приму решение. Мой возраст сейчас — самый расцвет для судьи. Я почувствовал, что стало работать немного проще, ты знаешь футболистов, они знают тебя.