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Судья Сергей Карасёв: «Ещё пару сезонов я точно поработаю»

вчера, 11:43

45-летний российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о том, когда будет принимать решение относительно своего будущего.

О том, остались ли надежды, что ещё удастся поработать на международном турнире

Вряд ли. Должно произойти чудо. В принципе, я уже отболел и переболел. У меня есть мотивация работать в России на хорошем уровне, я счастлив, что мне продолжают доверять. Хотелось бы продлить свой судейский век, насколько это возможно.

Понятно, что интенсивность на международных матчах выше. Судьям, как и футболистам, сложнее, нужны более сильные физические данные. Но сейчас я бы ещё потянул эти скорости, а что будет дальше, никто не знает.

До какого возраста планирую судить? Зависит от состояния здоровья. Пока всё нормально. Ещё пару сезонов я точно поработаю. А потом буду думать, что делать дальше. Переосмыслю, что произошло, и приму решение. Мой возраст сейчас — самый расцвет для судьи. Я почувствовал, что стало работать немного проще, ты знаешь футболистов, они знают тебя.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 19:56
Карась ещё поплавает.)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:48
Побольше бы таких судей в РПЛ, как Сергей Карасев!
a-league
a-league
вчера в 13:40, ред.
За эту пару сезонов я точно ещё подзаработаю ..
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:06
Если здоровье позволяет Почему бы и нет
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:52
Никто и не сомневался . Лишь бы без косяков.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:52
До полтинника бегать можно и с ускорениями, тем более не бесплатно, а вот после просто носиться как лось))
Удачи!
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