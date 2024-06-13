Назначены арбитры на матчи Евро-2024 15 июня

Назначены арбитры на матчи Евро-2024, которые состоятся 15 июня.
Венгрия – Швейцария: главный арбитр – Славко Винчич; ассистенты – Томаж Кланчник, Андраж Ковачич; резервный арбитр – Раде Обренович; ВАР – Нейц Кайтазович (все – Словения).
Испания – Хорватия: главный арбитр – Майкл Оливер; ассистенты – Стюарт Берт, Дэн Кук; резервный арбитр – Энтони Тэйлор; ВАР – Стюарт Эттуэлл (все – Англия).
Италия – Албания: главный арбитр – Феликс Цвайер; ассистенты – Штефан Лупп, Марко Ахмюллер; резервный арбитр – Даниэль Зиберт; ВАР – Бастиан Данкерт (все – Германия).
Ранее стало известно, кто будет работать на матче открытия турнира.
Мы периодически сталкиваемся с тем или иным "странным" судейством на самом высоком уровне. Не буду вспоминать некоторые футбольные сюиты чемпионата мира, под трели фальшивых судейских дудок (игры Аргентины..., Катар...)
Ели не ошибаюсь на соккере была статья как подбирали судью на финальную игру ЧМ. Из четырёх претендентов, отобранных не за красивые глаза, лишь один "прошёл" в финал...
Учитывали даже не учитываемые обстоятельства.Что касается Евро, будем надеяться, что чем позже нарисуется судейский тафгай польского происхождения, тем лучше.
Мы периодически сталкиваемся с тем или иным "странным" судейством на самом высоком уровне. Не буду вспоминать некоторые футбольные сюиты чемпионата мира, под трели фальшивых судейских дудок (игры Аргентины..., Катар...)
Ели не ошибаюсь на соккере была статья как подбирали судью на финальную игру ЧМ. Из четырёх претендентов, отобранных не за красивые глаза, лишь один "прошёл" в финал...
Учитывали даже не учитываемые обстоятельства.Что касается Евро, будем надеяться, что чем позже нарисуется судейский тафгай польского происхождения, тем лучше.