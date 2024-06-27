Агент Козлова: «До последнего момента был вариант возвращения в „Зенит“»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника , заявил, что игрок перед переходом в «Краснодар» мог вернуться в «Зенит».

Футболист является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником академии «сине-бело-голубых».

До последнего момента был вариант возвращения в «Зенит». Не новость, что мы рассматривали вариант как с возвращением в Санкт‑Петербург, так и с переходом в «Ростов». Но «Краснодар» максимально агрессивно включился в переговорный процесс, поэтому выиграл данную конкуренцию. И Данила по итогу принял решение в пользу клуба Сергея Николаевича (Галицкого).