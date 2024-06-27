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Агент Козлова: «До последнего момента был вариант возвращения в „Зенит“»

вчера, 12:39

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника Данила Козлова, заявил, что игрок перед переходом в «Краснодар» мог вернуться в «Зенит».

Футболист является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником академии «сине-бело-голубых».

До последнего момента был вариант возвращения в «Зенит». Не новость, что мы рассматривали вариант как с возвращением в Санкт‑Петербург, так и с переходом в «Ростов». Но «Краснодар» максимально агрессивно включился в переговорный процесс, поэтому выиграл данную конкуренцию. И Данила по итогу принял решение в пользу клуба Сергея Николаевича (Галицкого).

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:00
- А кто-то, недавно, "рвал попу", доказывая всей стране, что у Зенита нет собственных воспитанников... Ну и кто они после этого?...
79d2u5u6vn2r
79d2u5u6vn2r
вчера в 15:35
Зенит предложил не столько сколько от него ждали. Игрок обиделся и подался в Краснодар.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:19, ред.
Зенит в очередной раз прос...л своего воспитанника, а подписывает не понятных игрочишек типа Ахметова Изидора Горшкова и Глушенкова через год получится как с Бакаевым в аренду всех, а Козлов станет звездой РПЛ
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:01
Не захотел играть под началом тренера пусть играет под началом физрука))
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:19, ред.
Да чего уж там. Василий Голяна...
Вещий
Вещий
вчера в 13:09
В Зените бы или на лавочку или в аренду... а так играть будет.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:03
Какой ещё вариант, не сочиняй
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:45
Броуновское движение подающих надежды...
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