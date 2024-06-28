Месси пропустит матч с Перу на Кубке Америки

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вчера, 10:15

Нападающий сборной Аргентины не сыграет с Перу на Кубке Америки.

Сегодня футболист пройдет медицинское обследование, чтобы понять, когда он сможет вернуться на поле.

Маркос Акунья также пропустит встречу с Перу из-за мышечного дискомфорта.