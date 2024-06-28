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Месси пропустит матч с Перу на Кубке Америки

вчера, 10:15
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ПеруПеруЗавтра в 03:00 Не начался

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сыграет с Перу на Кубке Америки.

Сегодня футболист пройдет медицинское обследование, чтобы понять, когда он сможет вернуться на поле.

Маркос Акунья также пропустит встречу с Перу из-за мышечного дискомфорта.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:08
Лео, как лучшие годы, идет на 4 соперников.
знает наш человек, что смелость города берет.
но чилийцы исподтишка по ногам только так смогли его успокоит))))
иногда и так бывает. перефразируя, голова не работает, ногам больно бегать.
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:01
Чтобы не было таких эпизодов в балет надо идти)...
azul74
azul74
вчера в 18:25
Гном испугался за своё здоровье,бережёт себя)
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 17:30
Лучше отдохнуть и избежать ненужных травм в игре с костоломами из Перу...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:09
в 2015-16 у Ювентуса была одна из лучших полузащиты....
Артуро Видаль что на фото, Пирло, Маркизио и Погба..
Если бы не Барселона, они бы выиграли ЛЧ.
Ювентус в том сезоне сделал требл
(выиграв Серию А, Кубок и Суперкубок Италии)
А Видаль выиграл Кубок Америки со сборной Чили в 2016.
Но...Кубок Лигу Чемпионов взяла Барселона.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:03
По сути логично, Аргентина уже в плей оффе.
А учитывая, как жестко играют горцы Перу, лидерам Аргентины надо отдохнуть. Мартинес, Гарначо, Альварес в атаке должны справиться.
На подмогу джокер Ди Мария.
Кстати. ровно 8 лет назад, Чили выиграла Копа Америка у Аргентины по пенальти.
в 2 туре Копа Америки 2024 Аргентина просто переиграла Чили.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:50
Этот матч не имеет турнирного значения для Аргентины. Команда уже вышла из группы. Главное, чтобы Месси успел восстановиться к играм плей-офф.
Futurista
Futurista ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 15:26
У гномов лёгкие)...
амурец
амурец
вчера в 15:06
Понятно, поняли его бесполезность и придумали типо повреждение
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:29
Золотые бутсы тяжелые)
Futurista
Futurista
вчера в 14:13
Уже устал?)....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:31
в матче с чили аргентинцу досталось.
чилийцы мастера исподтишка бить по ногам
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:18
победил здравый ум.
до 1\4 финала подождем)) капитан будет здоровым и свежим.
и вообще зачем напрягаться, когда сборная уже вышла в плей офф ??
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 13:03
Здоровья лучшему футболисту в истории
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:10
Это называется постелили соломку в случае падения !
112910415
112910415
вчера в 10:24
Неприятный момент
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