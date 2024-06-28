Месси пропустит матч с Перу на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сыграет с Перу на Кубке Америки.
Сегодня футболист пройдет медицинское обследование, чтобы понять, когда он сможет вернуться на поле.
Маркос Акунья также пропустит встречу с Перу из-за мышечного дискомфорта.
знает наш человек, что смелость города берет.
но чилийцы исподтишка по ногам только так смогли его успокоит))))
иногда и так бывает. перефразируя, голова не работает, ногам больно бегать.
знает наш человек, что смелость города берет.
но чилийцы исподтишка по ногам только так смогли его успокоит))))
иногда и так бывает. перефразируя, голова не работает, ногам больно бегать.
Артуро Видаль что на фото, Пирло, Маркизио и Погба..
Если бы не Барселона, они бы выиграли ЛЧ.
Ювентус в том сезоне сделал требл
(выиграв Серию А, Кубок и Суперкубок Италии)
А Видаль выиграл Кубок Америки со сборной Чили в 2016.
Но...Кубок Лигу Чемпионов взяла Барселона.
Артуро Видаль что на фото, Пирло, Маркизио и Погба..
Если бы не Барселона, они бы выиграли ЛЧ.
Ювентус в том сезоне сделал требл
(выиграв Серию А, Кубок и Суперкубок Италии)
А Видаль выиграл Кубок Америки со сборной Чили в 2016.
Но...Кубок Лигу Чемпионов взяла Барселона.
А учитывая, как жестко играют горцы Перу, лидерам Аргентины надо отдохнуть. Мартинес, Гарначо, Альварес в атаке должны справиться.
На подмогу джокер Ди Мария.
Кстати. ровно 8 лет назад, Чили выиграла Копа Америка у Аргентины по пенальти.
в 2 туре Копа Америки 2024 Аргентина просто переиграла Чили.
А учитывая, как жестко играют горцы Перу, лидерам Аргентины надо отдохнуть. Мартинес, Гарначо, Альварес в атаке должны справиться.
На подмогу джокер Ди Мария.
Кстати. ровно 8 лет назад, Чили выиграла Копа Америка у Аргентины по пенальти.
в 2 туре Копа Америки 2024 Аргентина просто переиграла Чили.
чилийцы мастера исподтишка бить по ногам
чилийцы мастера исподтишка бить по ногам
до 1\4 финала подождем)) капитан будет здоровым и свежим.
и вообще зачем напрягаться, когда сборная уже вышла в плей офф ??
до 1\4 финала подождем)) капитан будет здоровым и свежим.
и вообще зачем напрягаться, когда сборная уже вышла в плей офф ??