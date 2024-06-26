Нападающего сборной Венгрии Варгу выписали из больницы в Штутгарте

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вчера, 15:18

Нападающий сборной Венгрии выписан из больницы в Штутгарте, где находился в связи с серьёзной травмой. Об этом сообщила пресс-служба «Ференцвароша», за который выступает игрок.

Форвард получил перелом лицевых костей и сотрясение мозга в матче с Шотландией в 3-м туре группового этапа Евро-2024. Он успешно перенёс операцию.

Футболист отправился домой в Венгрию вместе со своей женой Лаурой. Варга дал свой комментарий: