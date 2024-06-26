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Нападающего сборной Венгрии Варгу выписали из больницы в Штутгарте

вчера, 15:18

Нападающий сборной Венгрии Барнабас Варга выписан из больницы в Штутгарте, где находился в связи с серьёзной травмой. Об этом сообщила пресс-служба «Ференцвароша», за который выступает игрок.

Форвард получил перелом лицевых костей и сотрясение мозга в матче с Шотландией в 3-м туре группового этапа Евро-2024. Он успешно перенёс операцию.

Футболист отправился домой в Венгрию вместе со своей женой Лаурой. Варга дал свой комментарий:

Спасибо за многочисленные слова поддержки. Хорошо снова быть дома. Впереди несколько недель отдыха. После этого я сосредоточусь на своём восстановлении.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:43
Хвала Всевышнему!!!!!!! Очень рад за Вас!!!!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:37
Слава Богу что все на месте! Меня когда привезли за час до смерти , благо врач все знала! Благодарен ей!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
Приветствую!!!
Да, хорошо, если всё xорошо. А вот, послушайте, какой со мной случай произошел, пару лет назад. Обнаружили на языке полип, посоветовали удалить. Направили, в лучший госпиталь в Штутгарте. Занималась мной, какая-то практикантка, на вид, не больше 20лет. Неделю, она мной занималась, изучала язык, осматривала, анализы делала и тп...

И вот, назначили день операции, привезли в операционную, положили на стол, привязали руки, поднесли наркоз, вобщем- всё как положено. Подходит эта девчонка, и говорит: "откройте рот". Открыл рот, она смотрит и спрашивает: "что удалять"? Блин, ну хорошо, что я был уже привязан, а то, точно скатился бы со стола...

Я говорю- "принесите зеркало, покажу"... Побежала, но, вместо зеркала, приводит с собой пацана, такого же практиканта, как сама, и они, оба, минут 10 изучали мой язык и гадали- что удалять. После наркоза, проснулся- и первым делом не язык побежал смотреть, а прощупал внизу у себя- всё ли на месте, ничего ли по ошибке не отрезали...???

Вот, такие дела. Так что, будем надеяться, что венгру- повезет больше, чем мне))).
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:14
Слава Богу что все успешно. Здоровья!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:58
Что не крупный турнир, то обязательно вот такие вот случаи ! Здоровья парню !
shlomo
shlomo
вчера в 15:51
Хорошо что все хорошо заканчивается... здоровья и постепенного восстановления. Ждем на поле.
drug01
drug01
вчера в 15:30
Теперь надо успешно довести лечение! Здоровья желаю!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:28
хорошая новость, хорошо что все благопллучно обошлось.
Гость
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