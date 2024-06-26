Нападающего сборной Венгрии Варгу выписали из больницы в Штутгарте

Нападающий сборной Венгрии Барнабас Варга выписан из больницы в Штутгарте, где находился в связи с серьёзной травмой. Об этом сообщила пресс-служба «Ференцвароша», за который выступает игрок.
Форвард получил перелом лицевых костей и сотрясение мозга в матче с Шотландией в 3-м туре группового этапа Евро-2024. Он успешно перенёс операцию.
Футболист отправился домой в Венгрию вместе со своей женой Лаурой. Варга дал свой комментарий:
Спасибо за многочисленные слова поддержки. Хорошо снова быть дома. Впереди несколько недель отдыха. После этого я сосредоточусь на своём восстановлении.
Да, хорошо, если всё xорошо. А вот, послушайте, какой со мной случай произошел, пару лет назад. Обнаружили на языке полип, посоветовали удалить. Направили, в лучший госпиталь в Штутгарте. Занималась мной, какая-то практикантка, на вид, не больше 20лет. Неделю, она мной занималась, изучала язык, осматривала, анализы делала и тп...
И вот, назначили день операции, привезли в операционную, положили на стол, привязали руки, поднесли наркоз, вобщем- всё как положено. Подходит эта девчонка, и говорит: "откройте рот". Открыл рот, она смотрит и спрашивает: "что удалять"? Блин, ну хорошо, что я был уже привязан, а то, точно скатился бы со стола...
Я говорю- "принесите зеркало, покажу"... Побежала, но, вместо зеркала, приводит с собой пацана, такого же практиканта, как сама, и они, оба, минут 10 изучали мой язык и гадали- что удалять. После наркоза, проснулся- и первым делом не язык побежал смотреть, а прощупал внизу у себя- всё ли на месте, ничего ли по ошибке не отрезали...???
Вот, такие дела. Так что, будем надеяться, что венгру- повезет больше, чем мне))).
Да, хорошо, если всё xорошо. А вот, послушайте, какой со мной случай произошел, пару лет назад. Обнаружили на языке полип, посоветовали удалить. Направили, в лучший госпиталь в Штутгарте. Занималась мной, какая-то практикантка, на вид, не больше 20лет. Неделю, она мной занималась, изучала язык, осматривала, анализы делала и тп...
И вот, назначили день операции, привезли в операционную, положили на стол, привязали руки, поднесли наркоз, вобщем- всё как положено. Подходит эта девчонка, и говорит: "откройте рот". Открыл рот, она смотрит и спрашивает: "что удалять"? Блин, ну хорошо, что я был уже привязан, а то, точно скатился бы со стола...
Я говорю- "принесите зеркало, покажу"... Побежала, но, вместо зеркала, приводит с собой пацана, такого же практиканта, как сама, и они, оба, минут 10 изучали мой язык и гадали- что удалять. После наркоза, проснулся- и первым делом не язык побежал смотреть, а прощупал внизу у себя- всё ли на месте, ничего ли по ошибке не отрезали...???
Вот, такие дела. Так что, будем надеяться, что венгру- повезет больше, чем мне))).