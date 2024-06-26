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Месси в среду пройдёт медобследование из-за мышечной проблемы

вчера, 08:43
ЧилиЛоготип футбольный клуб Чили0 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

У нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси возникли проблемы с приводящей мышцей правой ноги в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (1:0). В среду футболист пройдёт обследование.

На 24-й минуте игрок понял, что что-то не так и подал сигнал тренерскому штабу. Ему быстро оказали помощь. Затем он смог вернуться и отыграть встречу до конца.

После игры форвард рассказал следующее:

Меня это немного беспокоит, но я смог доиграть. Надеюсь, ничего серьёзного. Это было в начале первого тайма. Мне было сложно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Это не что-то, что у меня уже было. Завтра я посмотрю, как мы будем действовать дальше.

Также он отметил, что за несколько дней до матча у него была боль в горле и температура.

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Все комментарии
azul74
azul74
вчера в 19:19
Кажись пешеход поломался или симулировал?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 17:42
Ну и слава Богу.
Imrebellion
Imrebellion ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:08
Так и делают симулянты из Европы. А в случае Месси, никто не делает вид как ты тут описываешь. Просто глянь на матч сам. Если принципиально, можно написать таймкоды
амурец
амурец ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:59
Ну можно сделать вид, что тебе очень жутко даже если мимо кто то пробежит, а игра никчемная в КА
Imrebellion
Imrebellion ответ амурец (раскрыть)
вчера в 13:16
А самому посмотреть матч чем тут токсить? В первом туре с двух ног шипами срубили, он сразу встал и продолжил атаку. В этом матче тоже жестко корпусом влетели, ему оказывали мед. помощь несколько минут.
И где там никчемная игра??
амурец
амурец
вчера в 12:07
Ну все яно оправдывают его неочемную игру
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:55
Такой молодой а уже весь больной !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:21
Лео!
Ты это....
Прекрати!
"Интер" Майами и мну тебя ждёт на поле...
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 11:00
Для возрастного футболиста это нормально, но главное обойтись без травм. Всем хочется видеть как он играет и радует болельщиков своей волшебной игрой.
Надеюсь ещё раз выиграет кубок Америки.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:21
Нужно медикам потрудиться... нужен команде как лидер.
drug01
drug01
вчера в 09:10
Что-то его здоровье стало часто подходить
jjqkm4ssm948
jjqkm4ssm948
вчера в 09:04
Что уже допинг не помогает?
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
alexa123 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 26. Поздравляем! Чемпионат Европы 2024
Elliada_
Elliada_
вчера в 08:53
Надеюсь ничего страшного. В плей-офф уже вышли, можно подлечиться, если нужно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:45
Должны подремонтировать быстро...
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