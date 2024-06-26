Месси в среду пройдёт медобследование из-за мышечной проблемы

У нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси возникли проблемы с приводящей мышцей правой ноги в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (1:0). В среду футболист пройдёт обследование.
На 24-й минуте игрок понял, что что-то не так и подал сигнал тренерскому штабу. Ему быстро оказали помощь. Затем он смог вернуться и отыграть встречу до конца.
После игры форвард рассказал следующее:
Меня это немного беспокоит, но я смог доиграть. Надеюсь, ничего серьёзного. Это было в начале первого тайма. Мне было сложно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Это не что-то, что у меня уже было. Завтра я посмотрю, как мы будем действовать дальше.
Также он отметил, что за несколько дней до матча у него была боль в горле и температура.
И где там никчемная игра??
И где там никчемная игра??
Ты это....
Прекрати!
"Интер" Майами и мну тебя ждёт на поле...
Ты это....
Прекрати!
"Интер" Майами и мну тебя ждёт на поле...
Надеюсь ещё раз выиграет кубок Америки.
Надеюсь ещё раз выиграет кубок Америки.