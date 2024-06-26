Месси в среду пройдёт медобследование из-за мышечной проблемы

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вчера, 08:43

У нападающего сборной Аргентины возникли проблемы с приводящей мышцей правой ноги в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (1:0). В среду футболист пройдёт обследование.

На 24-й минуте игрок понял, что что-то не так и подал сигнал тренерскому штабу. Ему быстро оказали помощь. Затем он смог вернуться и отыграть встречу до конца.

После игры форвард рассказал следующее:

Меня это немного беспокоит, но я смог доиграть. Надеюсь, ничего серьёзного. Это было в начале первого тайма. Мне было сложно свободно передвигаться из-за дискомфорта. Это не что-то, что у меня уже было. Завтра я посмотрю, как мы будем действовать дальше.

Также он отметил, что за несколько дней до матча у него была боль в горле и температура.