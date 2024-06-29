Сборная Швейцарии выбила Италию в плей-офф Евро-2024

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Италии в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года (2:0).
На 37-й минуте счёт открыл полузащитник Ремо Фройлер. Удвоил преимущество швейцарцев хавбек Рубен Варгас на 46-й.
Швейцария в 1/4-й сыграет с победителем пары Англия — Словакия.
Швейцарию с хорошей игрой и победой! ЯкИн рулит!
Швейцарию с хорошей игрой и победой! ЯкИн рулит!
Спалетти поставил Наполи атакующую игру и за это его взяли в сборную. Шок. Ничего мало-мальски похожего на атакующую игру за весь чемпионат европы. Ни одной атаки. Распадори сидел на скамейке. Поголовные фанаты интера в студии Матч-ТВ оправдывали бревно Барелло что у него нет в партнерах Чаханоглы, как в Интере. А Димарко почему сидел на скамейке, его левый фланг в сборной - черная дыра? Что за бред...
Позор... Такой беззубой сборной у Италии вообще никогда не было.
Спалетти поставил Наполи атакующую игру и за это его взяли в сборную. Шок. Ничего мало-мальски похожего на атакующую игру за весь чемпионат европы. Ни одной атаки. Распадори сидел на скамейке. Поголовные фанаты интера в студии Матч-ТВ оправдывали бревно Барелло что у него нет в партнерах Чаханоглы, как в Интере. А Димарко почему сидел на скамейке, его левый фланг в сборной - черная дыра? Что за бред...
Позор... Такой беззубой сборной у Италии вообще никогда не было.
второй гол красноречиво тому свидетельствовал: Варгас слева принял мяч в штрафной площадке, пото подработал его, потом покинул чуть дальше, поднял голову и пробил. Это ж сколько ему было дано на то время?! Мне кажется .., если бы он ещё и за" дницу промеж этил дел почесал, то все равно бы успел пробить.
А так просто нет слов описать этот итальянский кавардак.
Очень красноречив ещё один момент: Кьеза порывается слева, обыгрывая всех, потом поднимает голову, а передачу делать не на кого (!), после чего звезда Юве тупо останавливает продвижение и в отчаянии разводит руки...
Короч это означало одно: финита ля комедия. ( facepalm).
второй гол красноречиво тому свидетельствовал: Варгас слева принял мяч в штрафной площадке, пото подработал его, потом покинул чуть дальше, поднял голову и пробил. Это ж сколько ему было дано на то время?! Мне кажется .., если бы он ещё и за" дницу промеж этил дел почесал, то все равно бы успел пробить.
А так просто нет слов описать этот итальянский кавардак.
Очень красноречив ещё один момент: Кьеза порывается слева, обыгрывая всех, потом поднимает голову, а передачу делать не на кого (!), после чего звезда Юве тупо останавливает продвижение и в отчаянии разводит руки...
Короч это означало одно: финита ля комедия. ( facepalm).