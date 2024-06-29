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Сборная Швейцарии выбила Италию в плей-офф Евро-2024

вчера, 20:52
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария2 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Италии в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года (2:0).

На 37-й минуте счёт открыл полузащитник Ремо Фройлер. Удвоил преимущество швейцарцев хавбек Рубен Варгас на 46-й.

Швейцария в 1/4-й сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:38, ред.
Итак, вы господин солгамши насчет "было столько же легионеров".
Посчитаем. Ювентус 2005 например, легионеров можно пересчитать по пальцам - это Трезеге, Ибрагимович, Недвед, Тюрам и Ковач.
Сейчас в Ювентусе 18 игроков основного состава (зарегистрированные для игр серии А) - легионеры.
Например победитель ЛЧ Милан 2007.
Дида, Кафу, Каладзе, Шимич, Янкуловски, Зеедорф, Кака, Гюркуфф, Сержинью, Роналдо (зубастик). 10 из 38 игроков выходивших в составе. Шевченко был продан в Челси перед победным сезоном, не фартануло.
Сейчас 21 игрок - легионеры для состава серии А.
В заявке на ЛЧ в Милане НЕТ итальянцев кроме запасного Габии и капитана Калабрии. 2 человека - итальянцы.
Дальше продложить? В твои 2000-е в командах вроде Пармы и Палермо было по 1-2 легионерам по финансовым соображениям.
всё продинамил
всё продинамил ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:24
А вообще вангую, что Семак рано или поздно станет тренером сб. Италии. Манчини и Спалетти не дадут соврать...
Nety
Nety
сегодня в 01:07
Вчера друг говорит "кто там с Италией играет? Они возьмут чемпионат"!)
STVA 1
STVA 1 ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 00:04
Датчан похоже не увидим! Да и с Грузией проблема!
всё продинамил
всё продинамил ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:03
Если серьезно, то возможно бы не помешало...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ всё продинамил (раскрыть)
вчера в 23:55
После Спартака тренеры многое переосмысливают...начинают новый этап жизни...
Посмотрите каков "след Федуна" в карьере у некоторых...
Тедеску взял титул в Бундесе и шагнул в сборную Бельгии...и теперь указывает самому Лукаку куда и зачем ему бежать на поле...
Якин сегодня в лёгкую и в сухую свергает действующего Чемпиона Европы...
Эмери сам устал считать свои титулы в ЛЕ и список команд в очереди на его тренерство расписан до 2745 года...
Валерий Карпин настолько крут что тренирует сразу несколько команд...одна из которых умудряется подниматься в рейтинге сборных даже не участвуя в международных матчах....

Ну что тут скажешь???
Пора Семака на практику в Спартак..)))
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 23:34
Помню Спартак времен Якина — тоска была беспросветная. Футбол — вещь достаточно непредсказуемая...
всё продинамил
всё продинамил ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 23:31
Да он вроде тренером сборной стал не так уж и давно. Везде нужно время...
ESY
ESY
вчера в 23:28
Спалетти , лучший тренер.)))))))
Знатог
Знатог ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 23:05
Режиссёр Якин снимает следующую серию.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:46
Семак легко бы выиграл чемпионат
6bfh4d74rpy7
6bfh4d74rpy7
вчера в 22:43
Швейцария оказалась на голову выше и сыгранее, такой никакой Италии
FootFun
FootFun ответ Attacante_887 (раскрыть)
вчера в 22:41
Очень переоцененный игрок, не даром Бавария не захотела его брать
FootFun
FootFun
вчера в 22:40
Это не сенсация, сенсацией было выход Италии в плей-офф
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 22:40
Им ещё чемпионство 2006 года, а точнее подлость Матерацци долго будет аукаться
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:39
Чего тут желать ? Этот состав Италии самый слабый за последние годы . Всё закономерно . Обидно !
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 22:30, ред.
Мне жаль итальянских болельщиков, нету той команды времён Баджо, Мальдини, Дель Пьеро,Тотти....кроме Доннаруммы в составе нет громких имён. И на подходе нет. Видимо до той Италии, придется ждать очень долго. Швейцарцы молодцы. Но прошли ли они полумертвую Италию заслуженно, покажет матч с Англией.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:13
Щвейцария с победой,какие молодцы !!!
Hertha Berlin
Hertha Berlin
вчера в 22:08
Что и требовалось доказать
Attacante_887
Attacante_887
вчера в 22:03
Ничего Кьеза не делает, от слова совсем. Его в Италии превозносят как главную звезду, который должен делать разницу в атаке, а по факту пшик.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:59
Понял.)))
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:57
Поздравляю с победой. Италия была вообще нулевой. По сути только первый матч с Албанией был достойный, остальное - провал. Такая Италия не заслужила четвертьфинал
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:56
Свежее мясо (freshmeat).
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:53
Макс- это ты кому ответил?
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:51
Семак бы выпустил Сергеева в конце спасать)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:49
Эту сборную Италии хоть Спалетти, хоть Луческу, хоть Семак не спасли бы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:48
Как же стыдно за эту Италию, расстроили кучу поклонников футбола, его просто не было
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:44
Лысый тренер Зенита не справился.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:43
Я поставил на голы в обоих таймах. Главное они есть
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:42
Не сказать, что это прям сенсационный результат. Италия не впечатлила на этом Евро и закономерно вылетела, а вот игра Швейцарии смотрится. Думаю, что и англичанам против них будет нелегко.
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