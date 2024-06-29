Гол Кордобы помог Колумбии обыграть Коста-Рику в матче Кубка Америки

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вчера, 07:19

Колумбия обыграла Коста-Рику в матче 2-го тура Кубка Америки (3:0).

Голы забили Луис Диас (31-я минута, с пенальти), Давинсон Санчес (59) и форвард «Краснодара» (62).

У Колумбии 6 очков после 2 туров, команда досрочно вышла в плей-офф. У Коста-Рики 1 очко и 3-е место.