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Гол Кордобы помог Колумбии обыграть Коста-Рику в матче Кубка Америки

вчера, 07:19
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия3 : 0Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Колумбия обыграла Коста-Рику в матче 2-го тура Кубка Америки (3:0).

Голы забили Луис Диас (31-я минута, с пенальти), Давинсон Санчес (59) и форвард «Краснодара» Джон Кордоба (62).

У Колумбии 6 очков после 2 туров, команда досрочно вышла в плей-офф. У Коста-Рики 1 очко и 3-е место.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:16
Кордоба правильный игрок...
Пока одни в мучениях от того что им некого больше хотеть ведут тайные переговоры по Соболеву...в Лиге обнаруживаются действительно сильные напы...а не те которые известны лишь своими пикантными жестами...в адрес соперника...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:41
Уругвай, Колумбия, Аргентина.
пока эти сборные показывают сильную игру.
колумбийцы одержали 10 подряд победу.
а серия без поражений 25 матчей (20 побед и 5 ничей)
серьезный экзамен скоро, в 2 июля. супер матч Колумбия - Бразилия.
Кордоба из Краснодара забивает.
Если команда далеко пройдет, его точно заметят скауты европ. клубов из топ-5.
Удержать в Краснодаре вряд ли станут.
Жаль. РПЛ лишится еще одной яркой звезды.
очень нравится игра Луиса Диас.
лучший колумбийский футболист прямо сейчас.
Не просто так восхищает целую страну, играя вместе с Хамесом Родригесом.
Прекрасная команда. Как и Уругвай. Аргентина чемпион))) мира)))
Надеюсь, Бразилия прибавится.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:04
Помог, молодец. Вот если бы он не его гол, то всё, проиграла бы Колумбия.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:00
Хорошо, что игроки РПЛ хоть где-то приносят пользу...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 07:51
Поздравлять еще рановато,но точно заметили,играть с честными игроками интересно - это точно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 07:35
Колумбия довольно легко обыграла в этом матче соперников - как следствие выход в плей - офф.
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