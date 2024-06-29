Бразилия разгромила Парагвай в матче Кубка Америки

Бразилия разгромила Парагвай (4:1) в матче 2-го тура Кубка Америки.
Дубль на счету Винисиуса Жуниора (35-я и 45-я минута). Также за бразильцев забили Савио (43) и Лукас Пакета (65, с пенальти). У парагвайцев отличился Омар Альдерете на 48-й минуте.
После двух туров у «пентакампенов» 4 очка и 2-е место в группе D. Парагвай с 0 баллов замыкает таблицу, команда потеряла шансы на выход в плей-офф.
о да, все должны расступать перед королевичем, и тогда Вини покажет о-го-го!
но если против тебя выставляют 3-4 расистов, то партнеры по идее свободны, что ж бразильцы тогда даже Коста-Рике забить не могли?
А если считаешь себя достойным ЗМ, то надо играть против 3 и более игроков.
но сегодня ночью Вини показал игру достойного чемпиона!
первые полчаса были неудачные, Винисиус разозлился серьезно.
Театрально развязал тейп на запястье и бросил на газон.
почти как в легендарном фильме Форресте Гампе
где главный герой во время бега от хулиганов скинул оковы.
затем был любопытное пенальти. Пакета странно бил, и промахнулся.
просто не попал в створ ворот))
сразу Винисиус забил.
но не обошлось без кривляния, в стиле смотрите, какой я крутой.
судья вообще странно работал.
2 пенальти, и ни разу не показал нарушителям карточек. ВАР даже не смотрел.
как старые добрые времена. достаточно быстро засчитать гол или вставить в точку. хороший был матч, много голов, столкновений.
надеюсь, Колумбия немного приземлит Бразилию.)))
Но Винисиус сейчас как одно из главных лиц Копа Америки.
сразу вспоминаю старую сборную команду Бразилии, Ромарио. Бебето, Зубастик Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Р. Карлос, Кафу, Лусио, Жилберто Силва, и вот теперь это...похоже барон Мюнхгаузен в Африке не только на львов охотился...
о да, все должны расступать перед королевичем, и тогда Вини покажет о-го-го!
но если против тебя выставляют 3-4 расистов, то партнеры по идее свободны, что ж бразильцы тогда даже Коста-Рике забить не могли?
А если считаешь себя достойным ЗМ, то надо играть против 3 и более игроков.
но сегодня ночью Вини показал игру достойного чемпиона!
первые полчаса были неудачные, Винисиус разозлился серьезно.
Театрально развязал тейп на запястье и бросил на газон.
почти как в легендарном фильме Форресте Гампе
где главный герой во время бега от хулиганов скинул оковы.
затем был любопытное пенальти. Пакета странно бил, и промахнулся.
просто не попал в створ ворот))
сразу Винисиус забил.
но не обошлось без кривляния, в стиле смотрите, какой я крутой.
судья вообще странно работал.
2 пенальти, и ни разу не показал нарушителям карточек. ВАР даже не смотрел.
как старые добрые времена. достаточно быстро засчитать гол или вставить в точку. хороший был матч, много голов, столкновений.
надеюсь, Колумбия немного приземлит Бразилию.)))
Но Винисиус сейчас как одно из главных лиц Копа Америки.
сразу вспоминаю старую сборную команду Бразилии, Ромарио. Бебето, Зубастик Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Р. Карлос, Кафу, Лусио, Жилберто Силва, и вот теперь это...похоже барон Мюнхгаузен в Африке не только на львов охотился...
А то команда уже вовсю тренируется, пока капитан шарохается по американским тусовкам))
Что касается бразов, то несмотря на крупный счёт здесь, их готовность к турниру пока остаётся под вопросом.
Три банки из четырёх они забили из-за неловких ситуативных неприятностей
в обороне у соперника.
Две- после нелепых отскоков, и ещё одна- с глупейшего пенальти.
Бразам пока и в другом везёт- колумбийцы уже вышли из группы и в последнем туре против Бразилии вполне могут прикинуться Португалией))
Ну, хоть на Карраскаля посмотрим, а то на лавке киснет..)
А то команда уже вовсю тренируется, пока капитан шарохается по американским тусовкам))
Что касается бразов, то несмотря на крупный счёт здесь, их готовность к турниру пока остаётся под вопросом.
Три банки из четырёх они забили из-за неловких ситуативных неприятностей
в обороне у соперника.
Две- после нелепых отскоков, и ещё одна- с глупейшего пенальти.
Бразам пока и в другом везёт- колумбийцы уже вышли из группы и в последнем туре против Бразилии вполне могут прикинуться Португалией))
Ну, хоть на Карраскаля посмотрим, а то на лавке киснет..)