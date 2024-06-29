Бразилия разгромила Парагвай в матче Кубка Америки

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вчера, 07:14

Бразилия разгромила Парагвай (4:1) в матче 2-го тура Кубка Америки.

Дубль на счету Винисиуса Жуниора (35-я и 45-я минута). Также за бразильцев забили Савио (43) и Лукас Пакета (65, с пенальти). У парагвайцев отличился Омар Альдерете на 48-й минуте.

После двух туров у «пентакампенов» 4 очка и 2-е место в группе D. Парагвай с 0 баллов замыкает таблицу, команда потеряла шансы на выход в плей-офф.