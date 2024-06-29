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Бразилия разгромила Парагвай в матче Кубка Америки

вчера, 07:14
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай1 : 4Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Бразилия разгромила Парагвай (4:1) в матче 2-го тура Кубка Америки.

Дубль на счету Винисиуса Жуниора (35-я и 45-я минута). Также за бразильцев забили Савио (43) и Лукас Пакета (65, с пенальти). У парагвайцев отличился Омар Альдерете на 48-й минуте.

После двух туров у «пентакампенов» 4 очка и 2-е место в группе D. Парагвай с 0 баллов замыкает таблицу, команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт Кубка Америки
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Все комментарии
Руслан Муслимов
Руслан Муслимов ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:38
Разве не за индивидуальные заслуги дают зм ? Статистика голов и передач говорит сама за себя , а то что творили эти оба до 2020 не нуждается в оценке.
112910415
112910415
вчера в 13:20
Нормальный результат
баск
баск
вчера в 11:41
Вот и ладно, Парагвай теперь выбыл, и Бальбо может скоренько возвращаться домой, хватит развлекаться)
А то команда уже вовсю тренируется, пока капитан шарохается по американским тусовкам))

Что касается бразов, то несмотря на крупный счёт здесь, их готовность к турниру пока остаётся под вопросом.
Три банки из четырёх они забили из-за неловких ситуативных неприятностей
в обороне у соперника.

Две- после нелепых отскоков, и ещё одна- с глупейшего пенальти.
Бразам пока и в другом везёт- колумбийцы уже вышли из группы и в последнем туре против Бразилии вполне могут прикинуться Португалией))
Ну, хоть на Карраскаля посмотрим, а то на лавке киснет..)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Руслан Муслимов (раскрыть)
вчера в 11:02
Инопланетяне (разве их двое? Рон с точки зрения дрибл инга и уровня икс джи команд за которые играл всегда был землянином) иноплянетянствовали до конца десятых. А затем и они начали получать за заслуги старые. Последний лч месси был в 15, а рона в 18.притянутые за уши чм 2022 не показ
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 10:43
Борьба за ЗМ продолжается. Ждём плей офф , пока конкуренты ( Беллингем, Мбаппе , Фоден , Кейн )на Евро не впечетляют , но главные матчи впереди. Ну и опять же зависит кто заберёт титулы на Евро и КА.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:24
Винисиус о Кубке Америки и матче с Коста Рики: Когда я выхожу на поле за сборную, против меня ставят 3-4 игроков...самые глупые слова что я слышал))
о да, все должны расступать перед королевичем, и тогда Вини покажет о-го-го!
но если против тебя выставляют 3-4 расистов, то партнеры по идее свободны, что ж бразильцы тогда даже Коста-Рике забить не могли?
А если считаешь себя достойным ЗМ, то надо играть против 3 и более игроков.
но сегодня ночью Вини показал игру достойного чемпиона!
первые полчаса были неудачные, Винисиус разозлился серьезно.
Театрально развязал тейп на запястье и бросил на газон.
почти как в легендарном фильме Форресте Гампе
где главный герой во время бега от хулиганов скинул оковы.
затем был любопытное пенальти. Пакета странно бил, и промахнулся.
просто не попал в створ ворот))
сразу Винисиус забил.
но не обошлось без кривляния, в стиле смотрите, какой я крутой.
судья вообще странно работал.
2 пенальти, и ни разу не показал нарушителям карточек. ВАР даже не смотрел.
как старые добрые времена. достаточно быстро засчитать гол или вставить в точку. хороший был матч, много голов, столкновений.
надеюсь, Колумбия немного приземлит Бразилию.)))
Но Винисиус сейчас как одно из главных лиц Копа Америки.
сразу вспоминаю старую сборную команду Бразилии, Ромарио. Бебето, Зубастик Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Р. Карлос, Кафу, Лусио, Жилберто Силва, и вот теперь это...похоже барон Мюнхгаузен в Африке не только на львов охотился...
Руслан Муслимов
Руслан Муслимов
вчера в 10:16
Винни сегодня лучший игрок мира , его конкуренты если не провалились , то уж точно не показали игру для ЗМ на евро. Думаю в этом году круглый перепадет Винни, однако стоит отметить как пал уровень «лучших игроков мира» в нынешнее время , все таки очень высоко поднята планка двумя инопланетянами.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:55
Ничего удивительного и ничего странного не произошло . Хотя такого разгрома сборная Парагвая не заслужила .
Ну а Вини отдельный респект.
амурец
амурец
вчера в 09:54
Вини продолжает поход за ЗМ
ABir
ABir
вчера в 09:03
На Парагвай иногда находит вдохновение, а иногда нет
g2684vxhk5n5
g2684vxhk5n5
вчера в 08:29
Бразильцы доказали кто в этой группе фаворит
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:07, ред.
Винисиус хорош....но лучше бы без кривлениями после голов
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 07:46
Винисиус пошёл за ЗМ
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 07:32
Наконец то и Бразилия проснулась и начала выигрывать!
6t9cqfuykf97
6t9cqfuykf97
вчера в 07:21
Бразилия просыпается в нужный момент
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 07:19
А чего ещё надо было ждать
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