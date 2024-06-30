Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Сборная Германии одержала победу над командой Дании в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:0).
На 53-й минуте счёт с пенальти открыл нападающий Кай Хаверц. Полузащитник Джамал Мусиала на 68-й удвоил преимущество немецкой команды.
В четвертьфинале Германия встретится с победителем пары Испания — Грузия.
Класс немцев сказалось. Они создали много моментов и справедливо победили.
Датчане показали все, что могут. Боролись до конца и выложились на 100%, не как некоторые сборные. Только вот выше головы не пригнешь. Но достойное выступление.
Мусиала заслуживал и забил гол. Пенальти чистая, а вот к реализации есть вопросы. Может какие то правила поменяли, что при пробитии можно останавливаться? Так же забивал и Левандовский. И ничего, засчитали.
Ну в любом случае и по игре немцы были сильнее и доказали это. Чем и поздравляю их!
Класс немцев сказалось. Они создали много моментов и справедливо победили.
Датчане показали все, что могут. Боролись до конца и выложились на 100%, не как некоторые сборные. Только вот выше головы не пригнешь. Но достойное выступление.
Мусиала заслуживал и забил гол. Пенальти чистая, а вот к реализации есть вопросы. Может какие то правила поменяли, что при пробитии можно останавливаться? Так же забивал и Левандовский. И ничего, засчитали.
Ну в любом случае и по игре немцы были сильнее и доказали это. Чем и поздравляю их!
Все таки датчане, как менее мастеровитые, угодили под немецкий каток. Немцы и перебегали и перестреляли оппонента, навязав ему после перерыва свой грузный футбол, который вопреки эстетике, всегда славился эффективностью.
Обсуждать и выделять кого..., ну наверно это Рюдигер и Мусиала, хотя Вирца, я бы на месте Юли, выпустил пораньше.
Впереди же у немцев, по всей видимости Испания... Вот тут нахрапом не получится..., тут Юлику что-то придется изобретать.
Все таки датчане, как менее мастеровитые, угодили под немецкий каток. Немцы и перебегали и перестреляли оппонента, навязав ему после перерыва свой грузный футбол, который вопреки эстетике, всегда славился эффективностью.
Обсуждать и выделять кого..., ну наверно это Рюдигер и Мусиала, хотя Вирца, я бы на месте Юли, выпустил пораньше.
Впереди же у немцев, по всей видимости Испания... Вот тут нахрапом не получится..., тут Юлику что-то придется изобретать.
Если непосредственно по игре, то на фоне, жесткой, силовой и атлетичной Германии, Дания смотрелась- техничной, комбинационной, но очень уязвимой командой. До счета 0:2, датчане играли очень красиво, но потом побежали спасать игру и неоднократно нарывались на немецкие контры. Ничего немцы не показали- ни техники- ни комбинационного футбола, только физика и атлетизм.
Датчан жаль. К Чести команды- она старалась, пыталась отыграться, но брак в передачах, спешка и тд., мешали вести грамотное наступление. Мало у меня было надежд на победу Дании, но, засчитай судья гол датчан и неизвестно чем бы всё кончилось...
Если непосредственно по игре, то на фоне, жесткой, силовой и атлетичной Германии, Дания смотрелась- техничной, комбинационной, но очень уязвимой командой. До счета 0:2, датчане играли очень красиво, но потом побежали спасать игру и неоднократно нарывались на немецкие контры. Ничего немцы не показали- ни техники- ни комбинационного футбола, только физика и атлетизм.
Датчан жаль. К Чести команды- она старалась, пыталась отыграться, но брак в передачах, спешка и тд., мешали вести грамотное наступление. Мало у меня было надежд на победу Дании, но, засчитай судья гол датчан и неизвестно чем бы всё кончилось...