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Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

сегодня, 00:18
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 0Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сборная Германии одержала победу над командой Дании в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:0).

На 53-й минуте счёт с пенальти открыл нападающий Кай Хаверц. Полузащитник Джамал Мусиала на 68-й удвоил преимущество немецкой команды.

В четвертьфинале Германия встретится с победителем пары Испания — Грузия.

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28 июня
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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:23
Хозяева должны как можно дальше продвинуться по турнирной сетке....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:44
В тяжелой борьбе но прошли
rain07
rain07 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:50
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    Футбольной историей давно доказано- каждый 74т, как он хочет.)))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:24, ред.
    Нет, не засчитали бы. Оливер англичанин. Му* оковатый донельзя, но англичанин. Для него закон - вывернись, но соблюдай. Касаемо взятия ворот, при всех недостатках английских рефери, за определение оффсайда к ним не подкопаешься. Другое дело, если за монитором ВАР пофигист сидит, то да, но это уже другая история...
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:19
    Даже не было ни каких сомнеий немцы явно сильней датчан
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:19
    Я уверен, даже не сомневаюсь, забей, такой гол Германия- его тут же засчитали бы!!!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 01:18
    Дании просто не повезло со жребием
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:17
    Вить. То что сказано и не подкреплено документально , то есть формально, - туфта полная. Подчеркну, Формально!!! Слова к делу не пришьешь. Поэтому все это беллетристика. Ты что думаешь англичане дураки, когда в АПЛ линии точнее и дольше всех чертят?! Все правильно они делают, потому как цена гола высока, и в этом вопросе нельзя быть "наполовину беременным".
    Capral
    Capral ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 01:16
    А что, у немцев была тяжелая сетка??? Да никто даже не сомневался, перед ЧЕ, что немцы без проблем уничтожат Швейцарию!!! Это первое. А второе- о каких комбинаций Германии вы говорите? Комбинационно играла Дания, немцы играют- в традиционный, силовой футбол.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 01:16
    Германия сильнее - всё справедливо
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:13
    Дания была не безнадежна и имела свои шансы, но немцы заслуженно идут в 1/4
    azkan
    azkan ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:13
    По пенальти, по офсайдам лучше видно судьям. С игры такие вот моменты сразу понять очень сложно. Если тянули бы Германию, то наверное сделали бы так, что они попали в более легкую сетку.
    А вот на счет датчане смотрелись техничными и комбинационными можно поспорить. Как раз немцы и комбинировали и техничнее были. И это везде и в защите и центре и в атаке.
    И мне не жаль Данию, которая не победила ни в одном матче. Пусть лучше едут домой. А немцы прошли дальше по делу.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:12
    А при том, что при желании, футбольные правила, можно трактовать по разному- в зависимости от ситуации.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 01:12
    Германия побеждает на классе. Всю игру немцы доминировали на поле, но Шмейхель спасал до поры до времени, датчане пытались отвечать редкими контратаками. Нужно было забивать свои моменты. После пропущенного мяча шансов у них уже не было и немцы спокойно довели матч до победы.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:10
    Вот и я о том же! При чем здесь 1986 год ? ))
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:09
    А при чем здесь Марадона, если мы о другом?
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:08
    Макс ,как ты можешь не знать элементарных вещей? Уже, лет 15, как существует это правило, о чем неоднократно было сказано. Я не знаю, в каком уставе это написано, но это давно, всем известно.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    ОК. Только ты сперва Руку Бога глянь..., а потом уж я.))
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:05
    Говоришь, офсайд- либо есть, либо его нет? Ну тогда, посмотри еще раз, матч ЧМ-86 в Мексике, СССР-Бельгия)))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:04
    Известно и озвучено как Правило ? Откуда ты это взял ?
    Где тогда та Грань, которая отделяет микроскопический оффсайд от немикроскопического ?! Это где прописано ?
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 01:03
    Германия в меньшинстве выиграла этот матч, потому что Сане не играл. А если серьёзно, то Нагельсману нужно убрать с основы Хаверца и Сане, иначе эта затея даст сбой и как обычно немцы отлетят у себя же дома. Кто нибудь может мне объяснить, почему Сане в сборной Германии и почему он на поле..????🤢🤮
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:59
    По поводу новых правил ФИФА, насчет микроскопического офсайда в пользу атакующей команды- давно известно и озвучено. Пенальти посмотри- так бить нельзя.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:56, ред.
    Вить. Дай мне сноску в правилах на понятие микроскопический оффсайд. Оффсайд либо есть, либо его нет. По пенальти - к его назначению вопросов нет, ибо крыльями в своей вратарской махать нельзя, за это, кстати, даже на тренировках игроки люлей получают, поэтому у классной команды это должно быть отработано на уровне мышечной памяти. Само исполнение пеналя..., давай я еще раз гляну, потом продолжим.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:53
    И все таки Дания образца Евро2020 была намного интересней и сильней чем нынешняя версия. Та команда дошла до полуфинала. Играла ярко и много забивала... Хослунд. Мазила...как и Хаверц.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    Макс, а ничего, что пенальти был пробит с грубейшим нарушением правил? А как же с голом датчан, если по последним рекомендациям ФИФА, подобный микроскопический офсайд считается в пользу атакующей команды? Не знаю, как у вас, по МАТЧ ТВ, но здесь, по разным ракурсам, несколько раз провели линии и доказали, что подобный офсайд- считать нельзя!!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:47
    Как и ожидал..матч для немцев был непростым. Дания играла очень хорошо..моменты были.. увы реализация хромает. Гол датчан был правильный. Судья козел. Надеюсь что испанцы все правильно сделают и мы увидим матч Германия Испания..
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    сегодня в 00:43, ред.
    Обоснуйте неправомерные решения свистуна, если нетрудно. Пенальти? Он был. Голешник из оффсайда? Ну так на то и ВАР. Что ещё?!

    Ключевым, как по мне, был момент когда Хойллунд не смог забить Нойеру при выходе один в один, после чего сработал принцип не забиваешь ты, забивают тебе (Мусиала).
    Дальше прошли более мастеровитые и более достойные...
    Ну и испанцев с немцами куда более интересно лицезреть, нежели датчан.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Köln (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    Чем интересней?
    Италия по воротам только раз за игру пробила. Как боксёрская груша скуадра адзурра была на фоне тех же датчан..., которые оказали достойное сопротивление Маншафт.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 00:37, ред.
    Жаль датчан. Свистун судил в пользу одной команды, которая и так играет у себя дома. Отвратительное судейство.
    Гость
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