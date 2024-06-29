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«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

вчера, 21:30
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Краснодар» выиграл у махачкалинского «Динамо» в контрольном матче (2:0).

На 8-й минуте счёт открыл полузащитник Никита Кривцов. Второй мяч «быков» забил нападающий Фёдор Смолов на 15-й.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
p4gxvf3a6tyu
p4gxvf3a6tyu
сегодня в 00:57
Федя даже вспомнил , как мячи забивают
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:52, ред.
Матч игрался в 4 тайма (120 минут). Первые 60 мину команды играли основными составами, а вторые 60 минут (плюс-минус, в течение нескольких минут) на поле вышли игроки, которые обычно сидят на скамейке + молодежь из вторых команд обеих клубов. И эта игра была намного ярче предыдущего поединка Быков с Кубанью, было больше острых моментов, уже использовались тактические наработки - Мусаевские кружева на флангах, игра в одно касание, пасы вразрез с забеганием, вертикальный футбол. На маленьком стадионе Краснодар-2 очень часто было слышно, как Мусаев требовал играть выше, в более вертикальный футбол, а не катать мяч поперек поля.

В первом тайме и до 60 минуты Динамо ничего особого не смогли создать, основа Быков полностью доминировала, причем не катая мяч по-Ивичски, не сушила игру после первого гола, а атаковала вертикально, как старый добрый Краснодар.

Не успели пройти замены, как Кади получил одну желтую карточку, я не успел увидеть за что, мяч не у него был, скорее всего за высказывание или жест. После этого типичный неконтролирующий себя Кади начал демонстративно аплодировать Павлу Кукуяну и тот сразу же показал ему вторую желтую. По предварительной договоренности удаленный с поля футболист был заменен - товарняк же.

Второй состав Динамо смотрелся намного лучше, чем первый. Игроков я не знаю, делю их условно по порядку выхода на поле, может там не основа и дубль, а сбалансированные составы были - хз. С другой стороны, с 60 минуты за Краснодар играло только 3 человека из первой команды, остальные были дети до 20 лет из Краснодар-2. Может поэтому Динамо стало играть лучше, но инициативой не завладело.

Дюпин проявил себя во втором дополнительном тайме, вытащив сначала чудовищный удар из дальнего угла с расстояния в несколько метров, а через несколько секунд совершил второй сейв уже в противоположном углу ворот, но удар уже был дальний. Собственно, это единственные удары в створ от Динамо сегодня. В составе молодежи также вышел Козлов, но для меня он ничем не запомнился особо, пока что не вписывается в тактику, только два дня в клубе.

Общее впечатление о матче - Кубань на той неделе была лучше. Как Динамо с такой игрой, с таким браком в центре поля, с неактивными флангами, но с одним хорошим ЦЗ (капитаном) будет играть в РПЛ? Сейчас это выглядит как первый кандидат на вылет, надеюсь, они найдут кем укрепить центр поля, а без флангов можно и прожить. Без центра - нет
Гость
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