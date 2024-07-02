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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2024/2025

Дзаньоло готов перейти в «Аталанту»

вчера, 18:27

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло согласился пополнить состав «Аталанты».

Теперь клуб из Бергамо попытается согласовать этот переход. Итальянский коллектив рассматривает вариант с арендой и обязательным выкупом. Сейчас разница между предложением «Аталанты» и запросами «Галатасарая» составляет около 1 миллиона евро.

Ранее футболист заявил о желании играть в Серии А.

В прошлом сезоне хавбек в рамках аренды защищал цвета «Астон Виллы».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:39
у Аталанты новый акционер - индийский миллиардер Дивьянк Турахия.
вот и бергамаски постепенно переходят на большие трансферы.
Дзаньоло перехватили у Фиорентины.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:34
Думаю клубы договорятся между собой
Гость
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