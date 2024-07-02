Дзаньоло готов перейти в «Аталанту»

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло согласился пополнить состав «Аталанты».
Теперь клуб из Бергамо попытается согласовать этот переход. Итальянский коллектив рассматривает вариант с арендой и обязательным выкупом. Сейчас разница между предложением «Аталанты» и запросами «Галатасарая» составляет около 1 миллиона евро.
Ранее футболист заявил о желании играть в Серии А.
В прошлом сезоне хавбек в рамках аренды защищал цвета «Астон Виллы».
вот и бергамаски постепенно переходят на большие трансферы.
Дзаньоло перехватили у Фиорентины.
вот и бергамаски постепенно переходят на большие трансферы.
Дзаньоло перехватили у Фиорентины.