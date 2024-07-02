Дзаньоло готов перейти в «Аталанту»

1719934048

вчера, 18:27

Полузащитник «Галатасарая» согласился пополнить состав «Аталанты».

Теперь клуб из Бергамо попытается согласовать этот переход. Итальянский коллектив рассматривает вариант с арендой и обязательным выкупом. Сейчас разница между предложением «Аталанты» и запросами «Галатасарая» составляет около 1 миллиона евро.

Ранее футболист заявил о желании играть в Серии А.

В прошлом сезоне хавбек в рамках аренды защищал цвета «Астон Виллы».