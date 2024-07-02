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Макгрегор поставил 350 тысяч фунтов на победу Аргентины на Кубке Америки

вчера, 23:21

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор верит в победу сборной Аргентины на Кубке Америки 2024. Спортсмен подтвердил это своей ставкой в размере 350 тысяч фунтов стерлингов.

Ирландец поделился скриншотом в соцсетях. Он имеет шанс выиграть более миллиона фунтов. Макгрегор прокомментировал свой поступок:

Чемпионы мира — Аргентина, хотят пойти по стопам Мака (боец так назвал самого себя — прим. ред.) и стать чемпионами чемпионов, подняв над головой Кубок Америки. Настоящий чемпион чемпионов с вами!

Аргентина выиграла все матчи в группе А.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:54
Зря выкинул деньги.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:37
Поднимет ставку до миллион если Англия пройдет швейцарию
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:15
Он просто поставил деньги, чтобы заработать
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:12
Красиво жить не запретишь...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:20
Хорошая ставочка,теперь Аргентина должна выиграть - это точно.
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