Макгрегор поставил 350 тысяч фунтов на победу Аргентины на Кубке Америки

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вчера, 23:21

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях верит в победу сборной Аргентины на Кубке Америки 2024. Спортсмен подтвердил это своей ставкой в размере 350 тысяч фунтов стерлингов.

Ирландец поделился скриншотом в соцсетях. Он имеет шанс выиграть более миллиона фунтов. Макгрегор прокомментировал свой поступок:

Чемпионы мира — Аргентина, хотят пойти по стопам Мака (боец так назвал самого себя — прим. ред.) и стать чемпионами чемпионов, подняв над головой Кубок Америки. Настоящий чемпион чемпионов с вами!

Аргентина выиграла все матчи в группе А.