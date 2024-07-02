Любимец Заремы Салиховой и экс-функционер «Локо». Самые стильные наставники Евро-2024

1719937965

вчера, 19:32

Выбрали семерых самых разбирающихся в моде тренеров.

Турнир сейчас находится в стадии плей-офф, поэтому мы уже успели не только познакомиться со всеми главными тренерами сборной, но и даже со многими из них попрощаться. В нынешнее время наравне с футболистами могут выделяться за счет своей внешности и рулевые.

Как же выглядят самые стильные наставники на Евро-2024?

Гарет Саутгейт (Англия)

Для команды Саутгейта начало турнира выдалось неоднозначным, Англия вышла из группы с первого места и прошла в четвертьфинал, но получила огромную порцию критики. Все внимание теперь приковано именно к тренеру, которого сделали козлом отпущения во всех неудачах сборной. Но Гарет наверняка будет только рад, если по итогу его команда победит на турнире, а его продолжат критиковать за скучную тактику.

Что касается одежды, то тренер предпочитает поло и брюки с туфлями. Для полного образа классического англичанина ему не хватает чашечки чая на скамейке запасных.

Луис де ла Фуэнте (Испания)

Быть у руля сборной Испании всегда сложная задача. Но де ла Фуэнте взялся за эту работу и пока что делает ее очень качественно — дебютировал на турнире с четырех побед подряд.

63-летний мужчина находится в хорошей физической форме, его стиль одежды сдержан, но по-настоящему хорош.

Большую часть времени лысый сеньор проводит на бровке в идеально сшитом черном костюме с футболкой, но ногах носит фирменную пару кроссовок adidas originals, а дополняют образ очки, которые создают ощущение чего-то среднего между гонщиком Формулы-1 и злодеем из фильмов о Джеймсе Бонде.

Лучано Спаллетти (Италии)

Здесь стоит похвалить не бывшего наставника «Зенита», а легендарный бренд Armani, который одел всю сборную Италии, включая тренерский штаб.

Лучано выглядел как настоящий босс, но теперь ему пришлось снять костюм и смотреть Евро по телевизору.

Доменико Тедеско (Бельгия)

Руководить национальной сборной на чемпионате Европы — это круто, но знаете, что круче? Делать это в бежево-сером твидовом костюме.

Тедеско вывел Бельгию в плей-офф турнира, выглядя исключительно стильно. Жаль, что знаменитое «золотое поколение» вновь ничего не выиграло, разозлив Кевина Де Брюйне.

Самого же Тедеско традиционно похвалила Зарема Салихова и раскритиковал Александр Мостовой. Впрочем, про внешний вид Доменико никто ничего плохого не сказал.

Ральф Рангник (Австрия)

Болельщики «Локомотива» шутят, что у Ральфа Рангника есть брат-близнец, который был сначала в Москве, а потом отправился в Манчестер. Мол, на Евро поехал настоящий Рангник, который до этого работал в Германии.

Его сборная Австрии уже покорила сердца многих, а сам Ральф дирижирует на бровке в элегантном костюме, футболке и обуви. Не сказать, что тренер как-то выделяется, но ему определенно идет такой образ.

Мурат Якин (Швейцария)

И вновь бывший представитель РПЛ . Мурат Якин выбрал стильную прическу и очки, рубашку-поло и кроссовки. Довольно неплохой вкус, чтобы быть одновременно и в тени, и выделяться. Пока всё удается — Швейцария выбила итальянцев и сразится с Англией.

Дидье Дешам (Франция)

Турниры начинаются и заканчиваются, тренеры приходят и уходят, сезоны сменяются один за другим, но единственное, что всегда будет неизменным в жизни Дешама — это костюм без галстука. Дидье выглядит как гость на свадьбе, который весь вечер потягивал спиртные напитки, но не опьянел.