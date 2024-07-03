«Марсель» подписал полузащитника сборной Канады

«Марсель» объявил о переходе полузащитника Исмаэля Коне из «Уотфорда».
В настоящее время футболист выступает за сборную Канады на проходящем в США Кубке Америки. После завершения турнира он присоединится к своему новому клубу.
«Марсель» объявил о переходе полузащитника Исмаэля Коне из «Уотфорда».
В настоящее время футболист выступает за сборную Канады на проходящем в США Кубке Америки. После завершения турнира он присоединится к своему новому клубу.
Де Дзебри начал активно укреплять состав, до этого взяли молодого перспективного центрального защитника, сейчас вот в центр поля молодого интересного игрока, поглядим кого еще итальянец привезет в Марсель
Де Дзебри начал активно укреплять состав, до этого взяли молодого перспективного центрального защитника, сейчас вот в центр поля молодого интересного игрока, поглядим кого еще итальянец привезет в Марсель