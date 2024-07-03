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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2024/2025

«Марсель» подписал полузащитника сборной Канады

сегодня, 13:47

«Марсель» объявил о переходе полузащитника Исмаэля Коне из «Уотфорда».

В настоящее время футболист выступает за сборную Канады на проходящем в США Кубке Америки. После завершения турнира он присоединится к своему новому клубу.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:34
Остается пожелать ему удачи во Франции....
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:26
Канадец ивуарийского происхождения провел интересный сезонв в Чемпионшипе, и если чесно, я ожидал, что за ним придут клубы из АПЛ, к примеру Лестер или Эвертон, который к примеру мог бы за большие деньги продать Онану, и вместо него купить Коне. По типажу этот игрок как раз напоминает бельгийца. Он такой же рослый, мощный, полезный игрок центра поля.
Де Дзебри начал активно укреплять состав, до этого взяли молодого перспективного центрального защитника, сейчас вот в центр поля молодого интересного игрока, поглядим кого еще итальянец привезет в Марсель
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:17
хорошую банду собирает Роберто Де Дзерби.
кроме Коне, еще вр.Брис Самба возвращают ОМ, между прочим капитан Ланса.
сегодня же будут объявлены еще переходы Брассье и Ндиайе
kazakoff
kazakoff
сегодня в 14:11
После прошлого не совсем удачного ЧМ канадцы постепенно повышают свой уровень и вполне возможно что к 2026 году подойдут в более высоких кондициях и заявят о себе как о вполне боевой команде
9p4t4cg7eeh5
9p4t4cg7eeh5
сегодня в 13:53
Один из немногих квалифицированных канадцев.
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