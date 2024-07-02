«Лион» выкупил права на Мангала

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вчера, 20:48

Полузащитник «Ноттингем Форест» стал футболистом «Лиона» на постоянной основе.

В прошлом сезоне хавбек выступал за «Олимпик» в рамках аренды.

Стоимость трансфера составила 23,4 млн евро. «Лесники» получат 10% от будущей перепродажи футболиста.

Соглашение игрока с «Лионом» рассчитано до лета 2028 года.