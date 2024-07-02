«Лион» выкупил права на Мангала

Полузащитник «Ноттингем Форест» Орель Мангала стал футболистом «Лиона» на постоянной основе.
В прошлом сезоне хавбек выступал за «Олимпик» в рамках аренды.
Стоимость трансфера составила 23,4 млн евро. «Лесники» получат 10% от будущей перепродажи футболиста.
Соглашение игрока с «Лионом» рассчитано до лета 2028 года.
и Мангала отличное приобретение.
Ноттингем еще пожалеет.
они уже потратили деньги, купив Сангаре как замену Мангала..
сейчас очевидно, что это было ошибкой
и Мангала отличное приобретение.
Ноттингем еще пожалеет.
они уже потратили деньги, купив Сангаре как замену Мангала..
сейчас очевидно, что это было ошибкой