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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2024/2025

«Лион» выкупил права на Мангала

вчера, 20:48

Полузащитник «Ноттингем Форест» Орель Мангала стал футболистом «Лиона» на постоянной основе.

В прошлом сезоне хавбек выступал за «Олимпик» в рамках аренды.

Стоимость трансфера составила 23,4 млн евро. «Лесники» получат 10% от будущей перепродажи футболиста.

Соглашение игрока с «Лионом» рассчитано до лета 2028 года.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:12
Хорошее и выгодное соглашение для обоих сторон!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:46
Хорошее приобретение для команды
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:41
в это лето Лион хорошо работает на трансферном рынке.
и Мангала отличное приобретение.
Ноттингем еще пожалеет.
они уже потратили деньги, купив Сангаре как замену Мангала..
сейчас очевидно, что это было ошибкой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:33
Долгосрочный контракт, хорошее приобретение для Лиона...
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