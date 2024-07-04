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Саутгейт может изменить тактику сборной Англии на игру со Швейцарией

сегодня, 15:56
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцария06.07.2024 в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может изменить тактику своей команды в матче со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024.

На групповом этапе и в 1/8 финала англичане показали невыразительную игру, за что им досталась критика от болельщиков. Рулевой, вероятно, будет играть в 3 защитника, а не в 4, хотя изначально подобных перемен не предполагалось. Фил Фоден сместится ближе к центру поля и составит связку с Джудом Беллингемом.

Марк Гуэхи из-за перебора желтых карточек пропустит игру, его, возможно, заменит Эзри Конса. Кайл Уокер также может сместиться ближе к центру обороны.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:32
Спасибо А от пользователей можно поздравить?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:05
Эти все "вбросы" в прессу об изменении тактики перед каждой игрой сборной Англии скорее всего и происходят от психологической неуверенности самого Саутгейта и его тренерского штаба, и как правильно заметили ниже спасает англичан только квалификация и мастерство футболистов.
112910415
112910415
сегодня в 16:47
кто слил сверхсекретную информацию ??
shlomo
shlomo
сегодня в 16:41
Мы и так знали как они будут играть, они весь турнир так играют, вообщем ни как... ну а так что, хитро...., тактики вообще не было, а теперь её меняют...., вот швейцарцы голову и сломают.... :))) Похоже что Саутгейт устал от этого открытого, остроатакующего футбола и наконец-то решил сосредоточиться на обороне...:)) ну а так что, вот это революция. А может ну его, ограничиться классическим "в атаке пошире в защите поуже", поставить 11-0-0, а там кто-нибудь да затолкает на последней минуте.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:34
Разве он способен что-то изменить?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:28
Добрый день.

Я написал поздравление тому человеку у которого сегодня юбилей.

Кроме этого модераторы ничего предложить в этом плане не могут.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:25
Главное результат... игра забудется...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:24
значит, против Швейцарии выйдет с 7 защитниками Англия
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:17
Тактику он изменит но игру нет , походу турнира изменит что-то это не есть хорошо, Швейцария уже построена будут играть как шас играют , лишь мастерство игроков Англии спасет Саутгейта
Гость
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