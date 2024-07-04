Саутгейт может изменить тактику сборной Англии на игру со Швейцарией

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сегодня, 15:56

Главный тренер сборной Англии может изменить тактику своей команды в матче со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024.

На групповом этапе и в 1/8 финала англичане показали невыразительную игру, за что им досталась критика от болельщиков. Рулевой, вероятно, будет играть в 3 защитника, а не в 4, хотя изначально подобных перемен не предполагалось. Фил Фоден сместится ближе к центру поля и составит связку с Джудом Беллингемом.

Марк Гуэхи из-за перебора желтых карточек пропустит игру, его, возможно, заменит Эзри Конса. Кайл Уокер также может сместиться ближе к центру обороны.