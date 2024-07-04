Мендеш ответил на вопрос о том, как остановить Мбаппе

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш удивился, когда его спросили о том, как остановить нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее эти игроки вместе выступали за ПСЖ.
Вы хотите узнать это у меня? По правде сказать, он не будет играть на моем фланге. Но если это случится, то я готов.
Я каждый день тренируюсь ради такого момента. Мы все готовы к поединку с Францией и сделаем все, что можем, чтобы нейтрализовать их сильные стороны и сыграть в нашу игру.
Полагаю, остановить Мбаппе будет непросто (улыбается). Но я немного знаком с ним и собираюсь сделать все возможное, чтобы остановить его.
Матч 1/4 финала Евро-2024 между командами Португалии и Франции начнется 5 июля в 22:00 по московскому времени.