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Мендеш ответил на вопрос о том, как остановить Мбаппе

сегодня, 08:59
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 22:00 Не начался

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш удивился, когда его спросили о том, как остановить нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее эти игроки вместе выступали за ПСЖ.

Вы хотите узнать это у меня? По правде сказать, он не будет играть на моем фланге. Но если это случится, то я готов.

Я каждый день тренируюсь ради такого момента. Мы все готовы к поединку с Францией и сделаем все, что можем, чтобы нейтрализовать их сильные стороны и сыграть в нашу игру.

Полагаю, остановить Мбаппе будет непросто (улыбается). Но я немного знаком с ним и собираюсь сделать все возможное, чтобы остановить его.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между командами Португалии и Франции начнется 5 июля в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:19
Есть только один способ остановить Мбаппе, о котором, предположу, португальцы знают. Не давать спокойно принимать мяч и разогнаться с ним или без него. Что значит спокойно ? - Атаковать футболиста в момент приёма мяча. О страховке промолчу - в случае с Мбаппе она бесполезна. Только ограничение маневров !
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:50
Мбаппе не доставит проблем португальцам
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:34
Португалия может выкинуть Францию
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:14
Лучше бы он просто помолчал
cska1948
cska1948
сегодня в 10:08
А чем таким особенным отличился Мбаппе на Евро, что журналисты спрашивают об этом?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:00
"Подножка, блокировка, в конце концов натянуть на глаза ему его же маску" - вот о чём "мялся" но так и не сказал Нуну Мендеш.)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:59
Перестаньте платить его маме баснословные деньги и она сама заберет сыночка из футбола.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 09:46, ред.
Выпустить в старт Пепе.. В маске.. Чтоб никто не догадался, что это Пепе.. 🤭🤣
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:43
Ну да , особенно если он играет на другом фланге. ☝️😜
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