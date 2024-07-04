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Сборная России может провести контрольный матч с Замбией

сегодня, 16:45

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга сообщил, что местная национальная команда может сыграть со сборной России.

Мы достигли соглашения с РФС о проведении товарищеского матча наших сборных в сентябре или октябре этого года. Выбираем точную дату. Мы горды сыграть с такой сильной сборной!

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Источник: sport24.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
Gorasul
Gorasul ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
сегодня в 19:18
Путин как минимум до 2054го доживёт. Какие 34 и 38?!
112910415
112910415
сегодня в 19:11
нам опять крупно повезло !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:06
Почему - то вспомнил слова в своё время очень популярной советской песни "Одиннадцатый мой маршрут" в исполнении А.Королёва , в которой есть такие строчки " А я такой, что за тобою могу пойти в любую даль". Шараханья РФС по поиску соперников для сборной напомнили мне эти строчки. Искать сборные на чёрном континенте - это что-то не подвластное моему разумению. Причём сборные, которые хоть одним глазком могут дать понять вам, что они дадут согласие. На любых условиях, даже драконовских для РФС.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:01, ред.
Кубок африканских наций...

Группа F

1. Марокко 7 очк.
2. ДР Конго 3
3. Замбия 2
4. Танзания 2

Сравнение команд, занявших третье место

М Команда И В Н П Мячи ± О

1 Гвинея 3 1 1 1 2 − 3 −1 4
2 Намибия 3 1 1 1 1 − 4 −3 4
3 Мавритания 3 1 0 2 3 − 4 −1 3
4 Кот-д’Ивуар 3 1 0 2 2 − 5 −3 3
5 Гана 3 0 2 1 5 − 6 −1 2
6 Замбия 3 0 2 1 2 − 3 −1 2

В общем одна из слабейших команд вышеуказанной футбольной популяции!
K_TS16
K_TS16
сегодня в 18:39
Ура товарищи!!!
tsqzv6862wu7
tsqzv6862wu7
сегодня в 18:27
Все лучше, чем Белоруссию обыгрывать.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 18:20
негласный чемпионат мира брикс
Храневец
Храневец
сегодня в 17:55
Каннибалов к игре не допускать !
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 17:27
Кому нужны такие игры. Подготовка к ЧМ 2034 или 2038 года? Так к этому времени уже самые молодые выйдут на пенсию.
Xeniumv387
Xeniumv387
сегодня в 16:57
«Позор джунглям»
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:56
дружественные игры.
для игроков подходящий спарринг
Гость
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