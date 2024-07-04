Сборная России может провести контрольный матч с Замбией

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга сообщил, что местная национальная команда может сыграть со сборной России.

Мы достигли соглашения с РФС о проведении товарищеского матча наших сборных в сентябре или октябре этого года. Выбираем точную дату. Мы горды сыграть с такой сильной сборной!