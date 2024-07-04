Сборная России может провести контрольный матч с Замбией

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга сообщил, что местная национальная команда может сыграть со сборной России.
Мы достигли соглашения с РФС о проведении товарищеского матча наших сборных в сентябре или октябре этого года. Выбираем точную дату. Мы горды сыграть с такой сильной сборной!
Группа F
1. Марокко 7 очк.
2. ДР Конго 3
3. Замбия 2
4. Танзания 2
Сравнение команд, занявших третье место
М Команда И В Н П Мячи ± О
1 Гвинея 3 1 1 1 2 − 3 −1 4
2 Намибия 3 1 1 1 1 − 4 −3 4
3 Мавритания 3 1 0 2 3 − 4 −1 3
4 Кот-д’Ивуар 3 1 0 2 2 − 5 −3 3
5 Гана 3 0 2 1 5 − 6 −1 2
6 Замбия 3 0 2 1 2 − 3 −1 2
В общем одна из слабейших команд вышеуказанной футбольной популяции!
Группа F
1. Марокко 7 очк.
2. ДР Конго 3
3. Замбия 2
4. Танзания 2
Сравнение команд, занявших третье место
М Команда И В Н П Мячи ± О
1 Гвинея 3 1 1 1 2 − 3 −1 4
2 Намибия 3 1 1 1 1 − 4 −3 4
3 Мавритания 3 1 0 2 3 − 4 −1 3
4 Кот-д’Ивуар 3 1 0 2 2 − 5 −3 3
5 Гана 3 0 2 1 5 − 6 −1 2
6 Замбия 3 0 2 1 2 − 3 −1 2
В общем одна из слабейших команд вышеуказанной футбольной популяции!
для игроков подходящий спарринг
для игроков подходящий спарринг