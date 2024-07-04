РПЛ возвращается через две недели. «Зенит» мечтают подставить календарём

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сегодня, 00:08

Организаторам турнира хочется интриги.

Первый тур РПЛ через неделю после финала Евро

От футбола точно не отдохнете. Уже 20 июля первый матч нового сезона чемпионата. А стартовый поединок сезона – финал Суперкубка, сыграют на неделю раньше. Открытие за день до финала Евро-2024, 13 июля. Никаких пауз, невзирая на игру некоторых футболистов РПЛ на Кубке Америки. На Евро представителей РПЛ было намного меньше, так что клубы сейчас активно проводят сборы и занимаются трансферами. У «Спартака» новый форвард, а Соболев раздумывает над переходом в «Зенит».

Семак сыграет против Мусаева в финале Суперкубка. У петербуржцев требл, то есть нельзя свести победителей Кубка и РПЛ , это одна команда. Значит, «Краснодар» – серебряный призёр, попробует порадовать владельца клуба Галицкого первым в истории трофеем на высоком уровне. А «Зенит» почти без пауз и с большим количеством новичков проведёт сначала непростой финал против «Краснодара», а затем Семаку сразу предлагают серию сложнейших поединков в чемпионате.

В первом туре «Крылья Советов» примут «Зенит», а ЦСКА с новым тренером Николичем отправится в Ростов-на-Дону. «Динамо» дома встретит упрямый «Факел». «Спартак» сыграет в Оренбурге, а «Краснодар» в Грозном. Идеальное расписание, чтобы функционально неготовые фавориты начали терять очки. Поскольку может вмешаться погода, или летние грозы, или наоборот серьёзная жара, то стремительно растёт вероятность сюрпризов. В прошлом сезоне середняки часто кусали фаворитов.

В первых семи турах хотят зародить интригу сезона

Есть специальные алгоритмы и схемы жеребьёвки, которые позволяют построить календарь сезона. Каждый год клубы критикуют финальный выбор. Порой есть логические ошибки. Но никто не спорит, что если оценивать РПЛ как продукт, то его главный минус – шесть подряд титулов «Зенита». Даже АПЛ теряет зрителей, когда «Манчестер Сити» побеждает чаще остальных. Лига 1 и Бундеслига не стали мировыми знаменитостями, ведь там есть гегемоны ПСЖ и «Бавария».

В РПЛ весной был шанс на смену чемпиона. Но «Динамо» и «Краснодар» не повторили успех «Байера» в Германии. Теперь Семак входит в сезон, который завершится столетним юбилеем «Зенита». Разумеется, руководство клуба поставило задачу снова выиграть РПЛ , но в этот раз без приключений. Вряд ли получится, ведь у фаворита коварный и интересный календарь стартовых туров. Семак сыграет в Самаре и Казани. С их клубами недавно теряли очки, неудобные оппоненты.

В третьем и четвёртом туре у петербуржцев домашние поединки против «Ростова» и «Динамо». Опять соперники, которые могут навязать борьбу и отобрать очки. В пятом туре «Химки». В прошлом у «Зенита» случались непростые поединки против этого соперника. А 24 августа у Семака домашний поединок против «Спартака». Шесть подряд соперников в разной степени неудобные и просто опасные. Лишь в седьмом туре у «Зенита» матч против «Пари НН», который любят обыгрывать.

На результаты в РПЛ будут влиять поединки Кубка

Нет еврокубков, которые серьёзно нагружали лидеров и часто влияли на их состояние. Зато есть Кубок РПЛ с групповым раундом. Правильная идея, много интересных поединков. Например, «Динамо» из Москвы сыграет против тёзки из Махачкалы, а также «Крыльев Советов» и «Спартака». Крутой квартет, где команды Лички и Станковича попытаются не огорчить поклонников, ведь тренерам хочется в кубковый финалвесной 2025-го.

«Локомотив» получит нагрузку против «Химок», «Оренбурга» и «Ростова». У ЦСКА в группе «Ахмат», «Краснодар» и «Пари НН». Только у «Зенита» квартет заметно скромнее по именам – «Акрон», «Факел» и «Рубин». Но клубы из Воронежа и Казани умеют дома поставить агрессивный «автобус» против фаворитов. Семаку после нагрузок в РПЛ надо готовиться к непростым поединкам на групповом этапе Кубка, где применяется ротация.

Во втором турнире можно уступить даже «Балтике», как год назад в группе. Весной «Зенит» сумел обыграть Игнашевича в финале турнира, но теперь у Семака много новичков – голкипер Латышонок, латерали Горшков и Волков, плеймейкер Глушенков. А ещё ведут переговоры о новичке за 27 млн евро Иличе. С таким количеством неизученных футболистов тяжело сразу показать гладкий футбол. Хотя лёгкий старт тоже опасен – расслабятся.

«Зениту» важно не потерять статус вечного фаворита

На данный момент РПЛ это чемпионат одного чемпиона и множества коллективов, которые в одинаковой мере рассчитывают навязать борьбу и финишировать на второй строчке. В прошлом «серебро» оборачивалось неприятностями. «Сочи» скатился после второго места, а весной клуб вылетел из РПЛ . ЦСКА опустился в таблице, хотя год назад были вторыми после «Зенита». С июля ждём привычно сложную борьбу для всех клубов из Москвы.

Если оценивать календарь «Спартака», то у них старт без дерби. При этом знаем, как «красно-белые» играют против середняков. Условно «лёгкий» календарь с выездами в Оренбург, Воронеж и Химки опасен для тренера Станковича. А у «Динамо» дерби с «Локомотивом» во втором туре. Затем выездная игра с «Зенитом» в четвёртом туре и матч против «Краснодара» на шестой игровой неделе. А в пятом туре есть дерби ЦСКА и «Локомотива».

Изучайте календарь своей любимой команды. За семь туров до первого сентября и похода детей в школу в таблице РПЛ может быть немало сюрпризов. У фаворитов почти нет времени на подготовку. Параллельно надо совершать трансферы, ведь заявки будут меняться ещё очень долго после старта сезона. Тот же «Краснодар» может начать без своих колумбийцев, если им дадут отпуск после Кубка Америки. Вице-чемпиона жалеть не станут.