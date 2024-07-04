РФС опроверг информацию о проведении матча между Россией и Замбией

В РФС опровергли слухи о проведении товарищеского матча сборной России с Замбией:
На текущий момент говорить о каких-либо договоренностях по товарищеским матчам преждевременно. Как только такие договоренности будут достигнуты, мы о них проинформируем.
При этом Россия находится на 33 строчке, между Сербами и Чехами. Из недавних соперников нашей сборной Беларусь (98 место), Куба (169), Кения (108) - с ними мы сыграли вничью 2:2, Камерун (49), Катар (35). Остальные матчи были довольно давно и каждый может посмотреть сам.
Конечно, играть со страной из Африки или Южной Америки было бы интересно, если это не Тринидад и Тобаго и не Багамские острова. При выборе игры между Беларусью и Замбией я бы правда выбрал Замбию. Более интересный соперник в плане того, что они могут удивить: сборная с другого континента, с которой мы вроде как никогда в истории не играли.
А еще РФС вроде как опровергает - выглядит как маскировка подготовки к матчу, чтобы на соперника не давили извне
При этом Россия находится на 33 строчке, между Сербами и Чехами. Из недавних соперников нашей сборной Беларусь (98 место), Куба (169), Кения (108) - с ними мы сыграли вничью 2:2, Камерун (49), Катар (35). Остальные матчи были довольно давно и каждый может посмотреть сам.
Конечно, играть со страной из Африки или Южной Америки было бы интересно, если это не Тринидад и Тобаго и не Багамские острова. При выборе игры между Беларусью и Замбией я бы правда выбрал Замбию. Более интересный соперник в плане того, что они могут удивить: сборная с другого континента, с которой мы вроде как никогда в истории не играли.
А еще РФС вроде как опровергает - выглядит как маскировка подготовки к матчу, чтобы на соперника не давили извне