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РФС опроверг информацию о проведении матча между Россией и Замбией

сегодня, 18:59

В РФС опровергли слухи о проведении товарищеского матча сборной России с Замбией:

На текущий момент говорить о каких-либо договоренностях по товарищеским матчам преждевременно. Как только такие договоренности будут достигнуты, мы о них проинформируем.

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112910415
112910415
сегодня в 19:14
только порадовались, а тут такое ...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 19:00, ред.
Замбия - это не такая уж и сильная сборная, особенно если посмотреть результаты матчей за последние 2-3 года. Из достижений я бы отметил недавнее поражение от Марокко в гостях. Не знаю, условно ли в гостях или реально - не слежу. Но Сборная Марокко находится на 12 строчке в рейтинге ФИФА, а Замбия на 90, то есть могут удивить.

При этом Россия находится на 33 строчке, между Сербами и Чехами. Из недавних соперников нашей сборной Беларусь (98 место), Куба (169), Кения (108) - с ними мы сыграли вничью 2:2, Камерун (49), Катар (35). Остальные матчи были довольно давно и каждый может посмотреть сам.

Конечно, играть со страной из Африки или Южной Америки было бы интересно, если это не Тринидад и Тобаго и не Багамские острова. При выборе игры между Беларусью и Замбией я бы правда выбрал Замбию. Более интересный соперник в плане того, что они могут удивить: сборная с другого континента, с которой мы вроде как никогда в истории не играли.

А еще РФС вроде как опровергает - выглядит как маскировка подготовки к матчу, чтобы на соперника не давили извне
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