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РФС объединил департаменты судейства и инспектирования

сегодня, 13:54

РФС объявил об объединении департаментов судейства и инспектирования. В заявлении организации сказано:

В прошлом сезоне изменился принцип работы инспекторов РПЛ. Теперь они оценивают работу арбитра не со стадиона, а из ВАР центра, имея доступ к коммуникациям судейской бригады и ВАР. Объединение департаментов будет способствовать более эффективной коммуникации и поможет унификации трактовок моментов судьями и инспекторами.

Руководителем департамента станет Милорад Мажич.

Независимую оценку действиям арбитров продолжит осуществлять экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, в которую помимо Милорада Мажича входят арбитр финального матча чемпионата мира по футболу 2018 Нестор Питана, судья финала Лиги чемпионов 2015 Джюнейт Чакыр и заместитель главы судейского комитета Азиатской футбольной конфедерации Равшан Ирматов.

Сергей Фурса, который руководил департаментом инспектирования с января 2020 года, продолжит работу в судейском комитете, а также займет должность советника генерального секретаря РФС.

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Источник: rfs.ru Фото: Анна Нэсси - Soccer.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:05
Всё верно, по принципу "Один стол - одна закуска!"
112910415
112910415
сегодня в 16:32
слёзы счастья капают неудержимо ...
ну наконец-то эта мудрая идея стала реальностью ! )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:45
Уважаемые модераторы. У меня неожиданный вопрос. Дело в том, что старейшему посетителю нашего сайта Эдуарду Григорьевичу Евстратенко ( Дед за ЦСКА) исполнилось 90 лет. Мне кажется это уникальный случай. Среди подписчиков всех сайтов вряд ли есть еще такие люди. Нельзя ли от имени нашего сообщества поздравить юбиляра и пожелать ему всего наилучшего?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:32
Ознакомился, с какой целью это сделано. Чушь. За красивыми словами о коммуникации и унификации ничего нет, кроме привлекательной обёртки, наполненной пресным содержимым.
баск
баск
сегодня в 15:00
Пральна-пральна, главное побольше реформ, движухи всякой)
Объединяться сколько будут, года два?)

Можно консультантов нанять, специалистов по объединению департаментов.
И самим в командировочки поездить для обмена опытом.
В Ньон там, в Майами..))
a-league
a-league
сегодня в 14:48, ред.
Надо было их ещё с букмекерской конторой объединить ...
Ну, чтобы два раза потом не бегать
galem72
galem72
сегодня в 14:38
Мышиная возня в убогом рфс'е. Если на месте этих двух бесполезных департаментов организовать рюмочную или бордель, то в скрепном футболе ничего не поменяется.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:31
Судьи и инспектора объединяются и в итоге - сами судим, сами себя инспектируем. Эффективность коммуникаций будет на очень большом уровне.)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:26
Это просто видимость работы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:23
это хорошо.
но как бы через год как бы не разъединиться
h25gbdkk5ntw
h25gbdkk5ntw
сегодня в 14:18
Если количество дармоедов уменьшилось, то это плюс.
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