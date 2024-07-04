РФС объединил департаменты судейства и инспектирования

РФС объявил об объединении департаментов судейства и инспектирования. В заявлении организации сказано:
В прошлом сезоне изменился принцип работы инспекторов РПЛ. Теперь они оценивают работу арбитра не со стадиона, а из ВАР центра, имея доступ к коммуникациям судейской бригады и ВАР. Объединение департаментов будет способствовать более эффективной коммуникации и поможет унификации трактовок моментов судьями и инспекторами.
Руководителем департамента станет Милорад Мажич.
Независимую оценку действиям арбитров продолжит осуществлять экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, в которую помимо Милорада Мажича входят арбитр финального матча чемпионата мира по футболу 2018 Нестор Питана, судья финала Лиги чемпионов 2015 Джюнейт Чакыр и заместитель главы судейского комитета Азиатской футбольной конфедерации Равшан Ирматов.
Сергей Фурса, который руководил департаментом инспектирования с января 2020 года, продолжит работу в судейском комитете, а также займет должность советника генерального секретаря РФС.
ну наконец-то эта мудрая идея стала реальностью ! )
ну наконец-то эта мудрая идея стала реальностью ! )
Объединяться сколько будут, года два?)
Можно консультантов нанять, специалистов по объединению департаментов.
И самим в командировочки поездить для обмена опытом.
В Ньон там, в Майами..))
Объединяться сколько будут, года два?)
Можно консультантов нанять, специалистов по объединению департаментов.
И самим в командировочки поездить для обмена опытом.
В Ньон там, в Майами..))
Ну, чтобы два раза потом не бегать
Ну, чтобы два раза потом не бегать
но как бы через год как бы не разъединиться
но как бы через год как бы не разъединиться