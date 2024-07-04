РФС объединил департаменты судейства и инспектирования

РФС объявил об объединении департаментов судейства и инспектирования. В заявлении организации сказано:

В прошлом сезоне изменился принцип работы инспекторов РПЛ . Теперь они оценивают работу арбитра не со стадиона, а из ВАР центра, имея доступ к коммуникациям судейской бригады и ВАР. Объединение департаментов будет способствовать более эффективной коммуникации и поможет унификации трактовок моментов судьями и инспекторами.

Руководителем департамента станет Милорад Мажич.

Независимую оценку действиям арбитров продолжит осуществлять экспертно-судейская комиссия при президенте РФС , в которую помимо Милорада Мажича входят арбитр финального матча чемпионата мира по футболу 2018 Нестор Питана, судья финала Лиги чемпионов 2015 Джюнейт Чакыр и заместитель главы судейского комитета Азиатской футбольной конфедерации Равшан Ирматов.