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«Гранада» намерена подписать Зидана

сегодня, 10:56

«Гранада» планирует приобрести голкипера «Эйбара» Люку Зидана.

В следующем сезоне «Гранада» будет выступать в Сегунде.

Контракт Зидана с его новой командой будет рассчитан на 3 года.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 12:01
Пора ему приступать к работе!
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:19
Да пущай подпишут! Посмотрим а пародию))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:18
и это будет ошибка Гранады.
зидан просто пародия на вратаря.
чего ожидать, когда в Реале непотизм...и всяк бездарь может на имя отца получать работу
Гость
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