«Гранада» намерена подписать Зидана

«Гранада» планирует приобрести голкипера «Эйбара» Люку Зидана.
В следующем сезоне «Гранада» будет выступать в Сегунде.
Контракт Зидана с его новой командой будет рассчитан на 3 года.
«Гранада» планирует приобрести голкипера «Эйбара» Люку Зидана.
В следующем сезоне «Гранада» будет выступать в Сегунде.
Контракт Зидана с его новой командой будет рассчитан на 3 года.
зидан просто пародия на вратаря.
чего ожидать, когда в Реале непотизм...и всяк бездарь может на имя отца получать работу
зидан просто пародия на вратаря.
чего ожидать, когда в Реале непотизм...и всяк бездарь может на имя отца получать работу