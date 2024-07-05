Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио сегодня подпишет контракт с «Ювентусом».
Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что туринцы намерены продать одного из своих вратарей.
Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио сегодня подпишет контракт с «Ювентусом».
Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что туринцы намерены продать одного из своих вратарей.
Поэтому Микеле должен достойно сменить поляка на посту номер один
Если уж не совсем будет получаться, то Перин сможет на временной основе его подменить
Поэтому Микеле должен достойно сменить поляка на посту номер один
Если уж не совсем будет получаться, то Перин сможет на временной основе его подменить
молод, голоден до побед и мотивирован, да и взяли его за адекватные деньги.
Ювентус умеют забирать лучших.
думаю, Ди Грегорио принесет туринцам много пользы,
я в этом почти не сомневаюсь.
а Щенсны пора ехать на заработки, он, к сожалению, больше не тянет на роль основного кипера Юве...и спасибо Войцеху за все.
были феноменальные матчи. великие сейвы, но быть вратарем Ювентус это нечто большее...надо быть великим харизматическим лидером.
молод, голоден до побед и мотивирован, да и взяли его за адекватные деньги.
Ювентус умеют забирать лучших.
думаю, Ди Грегорио принесет туринцам много пользы,
я в этом почти не сомневаюсь.
а Щенсны пора ехать на заработки, он, к сожалению, больше не тянет на роль основного кипера Юве...и спасибо Войцеху за все.
были феноменальные матчи. великие сейвы, но быть вратарем Ювентус это нечто большее...надо быть великим харизматическим лидером.