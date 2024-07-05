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Ди Грегорио сегодня подпишет контракт с «Ювентусом»

сегодня, 08:33

Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио сегодня подпишет контракт с «Ювентусом».

Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что туринцы намерены продать одного из своих вратарей.

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Все комментарии
j2p988t8wuff
j2p988t8wuff
сегодня в 11:16
Ого, неплохая подстраховка
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:13
лучший вратарь серии А в прошлом сезоне.
молод, голоден до побед и мотивирован, да и взяли его за адекватные деньги.
Ювентус умеют забирать лучших.
думаю, Ди Грегорио принесет туринцам много пользы,
я в этом почти не сомневаюсь.
а Щенсны пора ехать на заработки, он, к сожалению, больше не тянет на роль основного кипера Юве...и спасибо Войцеху за все.
были феноменальные матчи. великие сейвы, но быть вратарем Ювентус это нечто большее...надо быть великим харизматическим лидером.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 10:11
Щесны достойно провёл свой отрезок карьеры в Юве и по-видимому уйдёт на заработки в США или СА
Поэтому Микеле должен достойно сменить поляка на посту номер один
Если уж не совсем будет получаться, то Перин сможет на временной основе его подменить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:06
Достойный напарник для Щесны .
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:49
Ди Грегорио хорошо проявил себя за время карьеры в Монции и по праву заслужил повышения и перехода в топ клуб! Скорее всего Щесны покинет старушку, и тогда Микель должен стать достойной заменой поляку. Вообще, у Мотты много работы, т.к состав Юве требует и чистки и усиления
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