Ди Грегорио сегодня подпишет контракт с «Ювентусом»

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сегодня, 08:33

Голкипер «Монцы» сегодня подпишет контракт с «Ювентусом».

Соглашение игрока с клубом будет рассчитано до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что туринцы намерены продать одного из своих вратарей.