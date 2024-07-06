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Саутгейт проводит 100-й матч в качестве главного тренера сборной Англии

сегодня, 19:24
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияПерерыв

Матч со Швейцарией в 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года стал для Гарета Саутгейта 100-м в качестве главного тренера сборной Англии.

Специалист возглавил национальную команду в сентябре 2016-го. Лучшим достижением англичан под руководством Саутгейта является выход в финал Евро-2020.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:31
арсенал так красиво играл в 2024.
много разгромов.
красиавых голов.
но апл взял гвардиола.
за красоту футбола , увы, даже почетных грамот не дают.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:30
Евро 2020.
Англия вышла из группы с первого места с ноль пропущенных.
плей офф команда играла красиво мощно.
1\8 убрали германию 2-0.
1\4 разгромили украину 4-0.
в полуфинале переиграли яркую интересную датскую команду.
и вот финал англия-италия.
и поражение.
что тогда команда саутгейта получила от страны?
проклятия.
все камни полетели на молодых игроков, которые не забили в серии пенальти.
саутгейт учел все ошибки, и в 2 шанс хочет одного - завоевать кубок.
смелый футбол нужен нам болельщикам)))
а этой команде нужна победа в финале.
посмотрим, как пробьют в серии пенальти.
пикфорд или зоммер.
A.S.A
A.S.A ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:19
Согласен, что спрос будет с тренера, но можно же играть смелее с позиции силы имея таких игроков!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:15
как фанат английского футбола))) хотелось яркой атакующей команды.
но Саутгейт прав по своему. и имеет право так действовать.
это он тренер сборной Англии.
он действует на результат.
он равнодушен красоте.
главное - выйти финал и победить.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:00
Надеюсь это будет его последний матч у руля сборной! Ту игру, которую показывает сборная Англия Гарета, это приступление
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 19:57
НА подарок рассчитывает...За выход на поле.
cwanrqnsn7f5
cwanrqnsn7f5
сегодня в 19:38
Швейцария пройдет дальше,сотый матч надеюсь будет его последний в сборной
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:26
Швейцарии успеха в матче!
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