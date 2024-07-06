Саутгейт проводит 100-й матч в качестве главного тренера сборной Англии

1720283061

сегодня, 19:24

Матч со Швейцарией в 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года стал для 100-м в качестве главного тренера сборной Англии.

Специалист возглавил национальную команду в сентябре 2016-го. Лучшим достижением англичан под руководством Саутгейта является выход в финал Евро-2020.