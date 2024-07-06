Саутгейт проводит 100-й матч в качестве главного тренера сборной Англии

Матч со Швейцарией в 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года стал для Гарета Саутгейта 100-м в качестве главного тренера сборной Англии.
Специалист возглавил национальную команду в сентябре 2016-го. Лучшим достижением англичан под руководством Саутгейта является выход в финал Евро-2020.
много разгромов.
красиавых голов.
но апл взял гвардиола.
за красоту футбола , увы, даже почетных грамот не дают.
много разгромов.
красиавых голов.
но апл взял гвардиола.
за красоту футбола , увы, даже почетных грамот не дают.
Англия вышла из группы с первого места с ноль пропущенных.
плей офф команда играла красиво мощно.
1\8 убрали германию 2-0.
1\4 разгромили украину 4-0.
в полуфинале переиграли яркую интересную датскую команду.
и вот финал англия-италия.
и поражение.
что тогда команда саутгейта получила от страны?
проклятия.
все камни полетели на молодых игроков, которые не забили в серии пенальти.
саутгейт учел все ошибки, и в 2 шанс хочет одного - завоевать кубок.
смелый футбол нужен нам болельщикам)))
а этой команде нужна победа в финале.
посмотрим, как пробьют в серии пенальти.
пикфорд или зоммер.
Англия вышла из группы с первого места с ноль пропущенных.
плей офф команда играла красиво мощно.
1\8 убрали германию 2-0.
1\4 разгромили украину 4-0.
в полуфинале переиграли яркую интересную датскую команду.
и вот финал англия-италия.
и поражение.
что тогда команда саутгейта получила от страны?
проклятия.
все камни полетели на молодых игроков, которые не забили в серии пенальти.
саутгейт учел все ошибки, и в 2 шанс хочет одного - завоевать кубок.
смелый футбол нужен нам болельщикам)))
а этой команде нужна победа в финале.
посмотрим, как пробьют в серии пенальти.
пикфорд или зоммер.
но Саутгейт прав по своему. и имеет право так действовать.
это он тренер сборной Англии.
он действует на результат.
он равнодушен красоте.
главное - выйти финал и победить.
но Саутгейт прав по своему. и имеет право так действовать.
это он тренер сборной Англии.
он действует на результат.
он равнодушен красоте.
главное - выйти финал и победить.