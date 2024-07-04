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Рой Кин поделился мнением об игре сборной Англии на Евро-2024

сегодня, 14:43

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин полагает, что игра сборной Англии вряд ли изменится в ближайшее время.

Если вы считаете, что Гарет [Саутгейт] и его штаб исправят проблемы в ближайшие две недели, то вы наивны. Нужно идти к следующему матчу. У сборной есть определенный импульс. Главное в футболе высшего уровня – это побеждать.

В данный момент меня смущает [игра команды], но такое случается. Речь идет о выживании, о том, чтобы остаться на турнире. Англичане продолжают борьбу. Я бы не стал их списывать со счетов [после матча со Словакией], отнюдь.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:36
Слишком много в нём высокомерия
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:12
Игру за неделю еше не один тренер не изменил , да же после четырех матча, он прав вы наивны если Саутгейт изменит игру, пока что Англия за счет индивидуального мастерства игроков ели ползают, гол Белингема Словакцам это индивидуальное мастерство, этот Евро тоже провал для Англичан.
adekvat
adekvat
сегодня в 15:44
Нет никакой игры у сборной Англии.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:32
Смягчил он наверное критику! А так думаю слова были бы другими!
drug01
drug01
сегодня в 15:29
Значит ждать лучшего результата не стоит
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