Рой Кин поделился мнением об игре сборной Англии на Евро-2024

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» полагает, что игра сборной Англии вряд ли изменится в ближайшее время.

Если вы считаете, что Гарет [Саутгейт] и его штаб исправят проблемы в ближайшие две недели, то вы наивны. Нужно идти к следующему матчу. У сборной есть определенный импульс. Главное в футболе высшего уровня – это побеждать.

В данный момент меня смущает [игра команды], но такое случается. Речь идет о выживании, о том, чтобы остаться на турнире. Англичане продолжают борьбу. Я бы не стал их списывать со счетов [после матча со Словакией], отнюдь.