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От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет

29 июня 2024, 16:05
Адриано
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Не у всех жизнь удалась.

На Кубке Америки всегда играют очень зрелищные и талантливые форварды. Иногда этот турнир становится трамплином для нападающих в европейские топ-клубы. Порой себя показывали те, от кого этого и ждали. Однако некоторые футболисты, блеснувшие на Копе, скатились на самое дно.

2004: Адриано

Любимец всех игроков компьютерной игры PES — Адриано забил семь голов на Кубке Америки 2004 года в Перу и принес трофей неопытной сборной Бразилии. У Императора была яркая карьера, но свой талант он до конца не раскрыл. Причина – смерть отца. Вот что об этом говорил сам футболист:

Только мне известно, как сильно страдал. Смерть отца повлияла на меня, оставила дыру в моём сердце, я чувствовал себя очень одиноко. После его смерти всё стало очень плохо, потому что я изолировал себя. В Италии я был одинокий, грустный и подавленный, а потом начал пить.

От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет

Когда я пил, чувствовал себя счастливым, я делал это каждую ночь и пил всё, что мог: вино, виски, водку, пиво. Много пива. Я не переставал пить, и в конце концов мне пришлось покинуть «Интер».

Я не знал, как всё это скрывать, ведь я приходил пьяным на утренние тренировки. Я никогда их не пропускал, даже если был сильно пьян. В таких случаях медики укладывали меня спать на базе. «Интер» говорил СМИ, что у меня мышечные проблемы.

Потом я понял, что проблема была в окружении. Друзья, которые ничего не делали, кроме того что приглашали меня на вечеринки с женщинами и алкоголем, не думая ни о чём другом.

Вернувшись в Бразилию, я отказался от миллионов, но стал счастливее.

На данный момент Адриано пить не бросил – продолжает тратить заработанные деньги.

2007: Робиньо

Бразилия защитила титул чемпионов в 2007 году, а Робиньо, считавшийся тогда главным талантом нового поколения «пентакампеонов», выиграл «Золотую бутсу», забив шесть голов.

В дальнейшем карьера форварда откровенно не сложилась. По крайней мере, так, как прогнозировалось. А сейчас бывший нападающий «Реала» и «Манчестер Сити» и вовсе находится в тюрьме за изнасилование. Во время тюремного заключения он работает, производя школьные парты, стулья и таблетки для дезинфекции туалетов.

От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет

2011, 2015 и 2019: Паоло Герреро

Перуанец, прошедший в юности систему «Баварии» и много назабивавший в Бундеслиге за «Гамбург», трижды получал «Золотую бутсу» — в 2015 году он стал лучшим бомбардиром в Чили, забив четыре гола. Четырьмя годами ранее Герреро забил пять голов. Трех точных ударов хватило, чтобы снова стать лучшим бомбардиром в 2019 году, когда сборная Перу дошла до финала, где проиграла Бразилии.

Сейчас 40-летний Герреро играет в чемпионате Перу за «Сесар Вальехо» и попал в заявку сборной на текущий Кубок Америки. Это будет последний его турнир в карьере – пока без голов.

2015 и 2016: Эдуардо Варгас

Настоящий путешественник, который успел поиграть в Италии, Англии, Испании, Германии и Мексике. В 2015 году он оказался лучшим бомбардиром Кубка Америки с четырьмя голами, а сборная Чили стала лучшей на турнире

В 2016 году он снова выиграл «Золотую бутсу» — стоит признать, что за сборную Варгас играет лучше, чем за клубы. Сейчас выступает за «Атлетико Минейро» и был включен в заявку чилийцев на текущий Кубок Америки. Варгасу прочили яркую карьеру в Европе, но до уровня легендарного Марсело Саласа он, конечно, недотянул. От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет

От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет

2019: Эвертон

Эвертон и сам, наверное, не ожидал, что попадет в заявку сборной на Кубок Америки 2019 года. Он забил тогда в ворота Боливии и дважды огорчил перуанцев, причем второй гол забил им в финале, принеся сборной трофей.

Эвертону сейчас всего 28 лет, он играет за «Фламенго», но не вызывался в сборную с 2021 года. Впрочем, у него еще есть шанс попасть в состав на чемпионат мира 2026 года. Но, пожалуй, это тот случай, когда игрок один раз прыгнул выше головы, а затем вернулся на свой обычный уровень.

От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет

2021: Лионель Месси

Месси выиграл все, что можно было в «Барселоне», но в сборной долгое время ничего не получалось. В 2021 году все изменилось – Лионель забил четыре гола, стал лучшим бомбардиром и наконец-то завоевал трофей со сборной Аргентины.

Сейчас Лео наслаждается жизнью в США и постепенно готовится к пенсии — этот Кубок Америки станет его последним в карьере.

От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет

2021: Луис Диас

В 2021 году титул лучшего бомбардира турнира поделили между собой Лионель Месси и Луис Диас, на счету которого тоже было 4 гола.

Его блестящая игра за сборную Колумбии в сочетании с хорошей формой в «Порту» привлекли внимание крупнейших клубов Европы, и в январе 2022 года Диас перешел в «Ливерпуль».

Два с половиной года спустя Луис считается главной звездой своей сборной и продолжает играть за «Ливерпуль».

От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет Как вы думаете, кто станет лучшим бомбардиром на этот раз?

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Рефери (раскрыть)
вчера в 11:23
Ну, так об этом и речь. Если пишете статью, то такие моменты разжевывайте
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:38
Евгению спасибо!
Неожиданная тема, но актуальна!
За "мохнашку" напомнил - тоже хорошо....
Не ровён час...) Тьфу... Тьфу!)
Столярные работы пыльные)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:35
Да....
Бахус многих подкосил!
Надоть пересмотреть этот вопрос и сделать другой подход - усилить закуску!))
Рефери
Рефери ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 08:54
А вот состав с предыдущего турнира - ЧМ-02. Все же буду придерживаться мнения, что на Копа Америки поехала неопытная сборная, поскольку у них не было достаточного опыта игры в таком составе
Рефери
Рефери ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 08:53
Вот состав бразильцев на Копа Америка 04
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
29 июня в 20:57
Когда сборную бразилии 2004назвал неопытной, я подумал, а не петров ли это. Узнаю почерк мастера. Даже для багрова ошибка слишком тупая и грубая
Узбагойся
Узбагойся ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
29 июня в 19:01
-Пусть хоть мяч скинет)
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
29 июня в 18:58
-А Робсон выйдет играть в футбол?
-Отсидит и выйдет
НE Эго Ист
НE Эго Ист
29 июня в 18:37
Всё фотки в стиле : Их разыскивает полиция.. Только Адриано - "босс" сицилийской мафии.. А-ха-ха-ха.. 🤭😀
пират Елизаветы
пират Елизаветы
29 июня в 16:24
как же великолепен был Адриано.
и какие голы забивал.
эх!
Варвар7
Варвар7
29 июня в 16:23
Адриано : - "Пусть меня трясёт, колотит - всё ровно мы пить не бросим"...)))
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