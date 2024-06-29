От алкоголизма до тюрьмы. Где сейчас лучшие бомбардиры Кубка Америки последних двадцати лет

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29 июня 2024, 16:05

Не у всех жизнь удалась.

На Кубке Америки всегда играют очень зрелищные и талантливые форварды. Иногда этот турнир становится трамплином для нападающих в европейские топ-клубы. Порой себя показывали те, от кого этого и ждали. Однако некоторые футболисты, блеснувшие на Копе, скатились на самое дно.

2004: Адриано

Любимец всех игроков компьютерной игры PES — Адриано забил семь голов на Кубке Америки 2004 года в Перу и принес трофей неопытной сборной Бразилии. У Императора была яркая карьера, но свой талант он до конца не раскрыл. Причина – смерть отца. Вот что об этом говорил сам футболист:

Только мне известно, как сильно страдал. Смерть отца повлияла на меня, оставила дыру в моём сердце, я чувствовал себя очень одиноко. После его смерти всё стало очень плохо, потому что я изолировал себя. В Италии я был одинокий, грустный и подавленный, а потом начал пить.

Когда я пил, чувствовал себя счастливым, я делал это каждую ночь и пил всё, что мог: вино, виски, водку, пиво. Много пива. Я не переставал пить, и в конце концов мне пришлось покинуть «Интер». Я не знал, как всё это скрывать, ведь я приходил пьяным на утренние тренировки. Я никогда их не пропускал, даже если был сильно пьян. В таких случаях медики укладывали меня спать на базе. «Интер» говорил СМИ , что у меня мышечные проблемы. Потом я понял, что проблема была в окружении. Друзья, которые ничего не делали, кроме того что приглашали меня на вечеринки с женщинами и алкоголем, не думая ни о чём другом. Вернувшись в Бразилию, я отказался от миллионов, но стал счастливее.

На данный момент Адриано пить не бросил – продолжает тратить заработанные деньги.

2007: Робиньо

Бразилия защитила титул чемпионов в 2007 году, а Робиньо, считавшийся тогда главным талантом нового поколения «пентакампеонов», выиграл «Золотую бутсу», забив шесть голов.

В дальнейшем карьера форварда откровенно не сложилась. По крайней мере, так, как прогнозировалось. А сейчас бывший нападающий «Реала» и «Манчестер Сити» и вовсе находится в тюрьме за изнасилование. Во время тюремного заключения он работает, производя школьные парты, стулья и таблетки для дезинфекции туалетов.

2011, 2015 и 2019: Паоло Герреро

Перуанец, прошедший в юности систему «Баварии» и много назабивавший в Бундеслиге за «Гамбург», трижды получал «Золотую бутсу» — в 2015 году он стал лучшим бомбардиром в Чили, забив четыре гола. Четырьмя годами ранее Герреро забил пять голов. Трех точных ударов хватило, чтобы снова стать лучшим бомбардиром в 2019 году, когда сборная Перу дошла до финала, где проиграла Бразилии.

Сейчас 40-летний Герреро играет в чемпионате Перу за «Сесар Вальехо» и попал в заявку сборной на текущий Кубок Америки. Это будет последний его турнир в карьере – пока без голов.

2015 и 2016: Эдуардо Варгас

Настоящий путешественник, который успел поиграть в Италии, Англии, Испании, Германии и Мексике. В 2015 году он оказался лучшим бомбардиром Кубка Америки с четырьмя голами, а сборная Чили стала лучшей на турнире

В 2016 году он снова выиграл «Золотую бутсу» — стоит признать, что за сборную Варгас играет лучше, чем за клубы. Сейчас выступает за «Атлетико Минейро» и был включен в заявку чилийцев на текущий Кубок Америки. Варгасу прочили яркую карьеру в Европе, но до уровня легендарного Марсело Саласа он, конечно, недотянул.

2019: Эвертон

Эвертон и сам, наверное, не ожидал, что попадет в заявку сборной на Кубок Америки 2019 года. Он забил тогда в ворота Боливии и дважды огорчил перуанцев, причем второй гол забил им в финале, принеся сборной трофей.

Эвертону сейчас всего 28 лет, он играет за «Фламенго», но не вызывался в сборную с 2021 года. Впрочем, у него еще есть шанс попасть в состав на чемпионат мира 2026 года. Но, пожалуй, это тот случай, когда игрок один раз прыгнул выше головы, а затем вернулся на свой обычный уровень.

2021: Лионель Месси

Месси выиграл все, что можно было в «Барселоне», но в сборной долгое время ничего не получалось. В 2021 году все изменилось – Лионель забил четыре гола, стал лучшим бомбардиром и наконец-то завоевал трофей со сборной Аргентины.

Сейчас Лео наслаждается жизнью в США и постепенно готовится к пенсии — этот Кубок Америки станет его последним в карьере.

2021: Луис Диас

В 2021 году титул лучшего бомбардира турнира поделили между собой Лионель Месси и Луис Диас, на счету которого тоже было 4 гола.

Его блестящая игра за сборную Колумбии в сочетании с хорошей формой в «Порту» привлекли внимание крупнейших клубов Европы, и в январе 2022 года Диас перешел в «Ливерпуль».

Два с половиной года спустя Луис считается главной звездой своей сборной и продолжает играть за «Ливерпуль».

Как вы думаете, кто станет лучшим бомбардиром на этот раз?