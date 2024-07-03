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Президент Грузии наградила футбольную сборную орденом Чести

сегодня, 09:23

Сборная Грузии награждена орденом Чести.

Церемония награждения состоялась на сцене, которую установили на площади Свободы, откуда вернувшиеся из Германии во вторник футболисты приветствовали болельщиков. После того как фанаты овациями встретили игроков, на сцену вышла президент страны Саломе Зурабишвили и вручила награды футболистам, главному тренеру Вилли Саньолю, представителям тренерского штаба и руководству федерации футбола.

Национальная команда доехала до площади Свободы на открытом автобусе от стадиона имени Михаила Месхи, приветствуя по дороге тысячи болельщиков.

Сборная Грузии завершила выступление на Евро-2024, потерпев поражение в 1/8 финала плей-офф турнира от Испании (1:4). Грузины впервые в своей истории пробились на крупный футбольный турнир.

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Грузия
Источник: tass.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:09
Неплохо проявили себя на ЕВРО - достойны.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 10:29
Заслужили.. Поздравляем!.. 👏
Аксинья
Аксинья
сегодня в 09:57
Выиграли у второго состава Португалии плюс к тому ослабленному присутствием на поле Роналду и сразу в герои - а не слишком ли много чести?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:43
Заодно и попиарилась
qw8727mbtbmk
qw8727mbtbmk
сегодня в 09:37
В целом порадовали и объединили нацию.
enloid
enloid
сегодня в 09:36
прыгнули выше головы, и правда удивили
vj4szpnnc7dh
vj4szpnnc7dh
сегодня в 09:29
Для Грузии это праздник, игроки сборной герои
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