Президент Грузии наградила футбольную сборную орденом Чести

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сегодня, 09:23

Сборная Грузии награждена орденом Чести.

Церемония награждения состоялась на сцене, которую установили на площади Свободы, откуда вернувшиеся из Германии во вторник футболисты приветствовали болельщиков. После того как фанаты овациями встретили игроков, на сцену вышла президент страны Саломе Зурабишвили и вручила награды футболистам, главному тренеру Вилли Саньолю, представителям тренерского штаба и руководству федерации футбола.

Национальная команда доехала до площади Свободы на открытом автобусе от стадиона имени Михаила Месхи, приветствуя по дороге тысячи болельщиков.

Сборная Грузии завершила выступление на Евро-2024, потерпев поражение в 1/8 финала плей-офф турнира от Испании (1:4). Грузины впервые в своей истории пробились на крупный футбольный турнир.