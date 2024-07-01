Бисиклета вернула Беллингема в борьбу за «Золотой мяч». Винисиус оказался в тени Евро-2024

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вчера, 19:33

Самый интригующий «Золотой мяч» за десятилетия.

Впереди выборы лучшего футболиста мира без явного фаворита, что делает их увлекательными по умолчанию. Все знают круг основных претендентов, но результаты Винисиуса на Кубке Америки вместе с выступлениями европейских кандидатов на Евро-2024 сильно повлияют на распределение голосов. Вряд ли будет легкая победа одного из кандидатов. В каждом случае легко найти контраргументы. Но свежие поединки меняют шансы. Пора обновить рейтинг ожиданий.

Джуд Беллингем (Англия)

Полузащитник команды Саутгейта плохо играет в футбол на Евро-2024. Зато на его счету победный гол в ворота сборной Сербии – единственный успех Англии в основное время. А также спасительный выстрел в падении через себя на последних секундах игры против Словакии в плей-офф. В первом дополнительном тайме Кейн забил второй мяч фаворита, но Харри будет сложно опередить Джуда. Беллингем – победитель Лиги чемпионов и король футбольной Испании. Его шансы выше. Трофеи с «Реалом» работают в пользу Джуда, но судьбу «Золотого мяча» ещё не решили. Имеем чудо после слабой игры полузащитника. Мысль, что этого юного игрока назовут лучшим футболистом сезона, пока вызывает противоречивые чувства. Беллингему надо меньше говорить и лучше играть в футбол. Впечатляет уверенность, но порой молодой хавбек бывает наглым без футбольного обоснования своего поведения. Тестостерона много, а хотелось бы добавить мудрости.

Винисиус Жуниор (Бразилия)

Напишите в комментариях, если смотрите матчи Кубка Америки в прямом эфире. Для этого европейцам нужно не спать ночами, что для взрослого занятого человека – непростая задача. Обзоры демонстрируют, что умеет Винисиус, но в сборной Бразилии крайний нападающий «Реала» не всегда выступает на высоком уровне. Постарается с Родриго и без Неймара создавать голы в плей-офф Кубка Америки. Но пока «селесао» не лучшая команда турнира в США . Жуниора нахваливали за победу «Реала» в Лиге чемпионов. Классный претендент, но вингер уже оказался в тени Евро-2024. Если в плей-офф появится явный герой, или победу заберут благодаря индивидуальным действиям одного из европейцев в этом списке, то Винисиус окажется вторым в рейтинге. На чемпионах мира всё проще, а сейчас у Беллингема и Мбаппе есть преимущество над напарником по клубу.

Тони Кроос (Германия)

Немцев не считают фаворитами в четвертьфинале против Испании. Во-первых, соперник слишком хорош. Во-вторых, Нойеру не раз приходилось спасать. В игре команды Нагельсманна видны минусы. Но пока ни один из соперников Германии не смог ими воспользоваться. И одновременно на поле есть человек, который по сумме трофеев и индивидуальных действий заслуживает высокое место в рейтинге «Золотого мяча» – Тони Кроос. У Модрича есть награда за призовое место на чемпионате мира после успехов с «Реалом». Если Германия выиграет в финале Евро-2024, то у Крооса точно будут шансы получить блестящий мяч. Впрочем, у него достойные соперники. Тони, учитывая позицию, будет сложно опередить молодых ребят. Многие в жюри смотрят на голы, а у полузащитника сборной Германии другая задача. Он готовит правильные атаки Германии.

Родриго Эрнандес (Испания)

У Испании симпатичный футбол. В атаке заправляют вчерашние дети – Ямаль и Уильямс. После матча с Грузией они сыграли в «Камень, ножницы, бумага», чтобы определить, кто первым будет пить воду из бутылки. Их время ещё придет, а Родри уже лидер. Вчера забил важнейший мяч в ворота Грузии. Для настоящих ценителей фундаментальной и подготовленной работы команды де ла Фуэнте ключевым у Испании остается именно Родри. Хавбек умеет забивать важные мячи. У него появился правильный напарник в центре в лице Руиса. Педри тоже на своем месте. Если Испания выдержит испытание немцами и победителем пары Франции против Бельгии, то окажется в финале. И тогда до высокого места Родри в опросе на «Золотой мяч» останется совсем немного. Но пока, как в случае с Кроосом, полузащитнику «горожан» и «Красной фурии» мешает позиция. Хавбеки редко забирают «Золотой мяч», у Пирло, Иньесты и Хави нет такой награды.

Джамал Мусиала (Германия)

Как Кейну мешает Беллингем, так Вирцу из «Байера» помешает в подобном опросе успех Мусиалы. Но проблема лучшего снайпера Евро-2024 – Джамал забил три мяча, в выступлениях «Баварии». Поменяли критерии определения обладателя «Золотого мяча» для жюри. Теперь учитывает индивидуальные достижения, в этом пункте у Мусиалы все замечательно. Джамал играет на Евро лучше, чем Беллингем, его давний знакомый и друг. Они вместе выступали за молодежную сборную Англии. Но есть также результаты «Баварии», и клуб подвел юного хавбека. Вирц выиграл с «Байером» Бундеслигу и Кубок Германии, а гегемон из Мюнхена остался без свежих трофеев. Даже если Германия победит на Евро-2024 при помощи Джамала, часть его голосов отойдут Кроосу и Вирцу. Мусиале будет сложно взять «Золотой мяч 2024», хотя может стать фаворитом в будущем.

Килиан Мбаппе (Франция)