«Лилль» принял предложение «Манчестер Юнайтед» по Йоро

«Манчестер Юнайтед» предложил «Лиллю» больше 50 миллионов евро за защитника Лени Йоро. Французский клуб принял предложение.
Футболиста хочет подписать «Реал». «Сливочные» спокойны, несмотря на предложение «Красных дьяволов».
«Манчестер Юнайтед» предложил «Лиллю» больше 50 миллионов евро за защитника Лени Йоро. Французский клуб принял предложение.
Футболиста хочет подписать «Реал». «Сливочные» спокойны, несмотря на предложение «Красных дьяволов».
в реале ему делать нечего.
в реале ему делать нечего.