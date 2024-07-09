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«Лилль» принял предложение «Манчестер Юнайтед» по Йоро

сегодня, 19:01

«Манчестер Юнайтед» предложил «Лиллю» больше 50 миллионов евро за защитника Лени Йоро. Французский клуб принял предложение.

Футболиста хочет подписать «Реал». «Сливочные» спокойны, несмотря на предложение «Красных дьяволов».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 20:41
Жадный Перес останется с носом и с дырой в обороне. Будут у него опять кто попало на позиции защитников выходить. Он спустил все деньги на черепашку и теперь не может купить ни Дэвиса ни Йоро.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:31
по игре он может стать основным цз у МЮ.
в реале ему делать нечего.
galem72
galem72
сегодня в 19:28
Доги — красавцы, что вырастили у себя такого дорогого ноунейма. В Юнайтед же — наоборот, если хотят купить это ЦЗ за 50млн. Этот пацан может так же легко провалиться в АПЛ, как и быстро расцвёл в Л1, что потом его никуда выгодно не спихнуть. Вроде же хотели уйти от таких бешеных трат на новый рискованный товар, а тут такое намечается.
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 19:16
плохо если Реал упустит игрока!! хотя я думаю он сам не захочет переходить в мю!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:02
Пропал парень не будет у него карьеры в МЮ с этим тренером
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