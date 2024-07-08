У «Манчестер Юнайтед» сразу пять важных трансферов. Все новички – голландцы

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08 июля 2024, 09:12

Тен Хаг расширяет свою диаспору.

Руд ван Нистелрой войдёт в тренерский штаб МЮ

Бывший форвард клуба работал главным тренером ПСВ , но быстро ушел. После годичной паузы согласился войти в штаб тен Хага в МЮ . Новый босс «красных дьяволов» сэр Джим Рэтклифф после длительных раздумий оставил противоречивого голландца главным тренером. Причина простая – основные претенденты отказались. Теперь Эрик ищет людей, которые наладят общение рулевого и футболистов.

Ван Нистелрой провел более 200 матчей за команду сэра Алекса Фергюсона, забил 150 мячей, пока не перешел в «Реал». Голландец – легенда клуба. Его включение в тренерский штаб нужно, чтобы футболисты получили общение с чемпионом Англии. Также это намек для тен Хага от боссов МЮ . Если Эрик плохо стартует в АПЛ , то ван Нистелрой, имея опыт работы наставником, станет временной заменой в клубе.

Кроме Руда, тен Хаг нашел работу для ещё одного главного тренера – Рене Хейк. Наставнику 52 года, Эрик с ним дружит. Приглашение друзей на работу, особенно если бывший главный тренер становится ассистентом, является спорной практикой. Но тен Хага нельзя назвать гениальным менеджером. Его окружают голландцами, поскольку не доверяют. Ван Нистелрой и Хейк это и помощники, и конкуренты.

Также в МЮ пошли на странный шаг. Сейчас клуб воюет за молодого тренера вратарей «Аякса». В Амстердаме после провального сезона пригласили 35-летнего итальянца Франческо Фариоли. Он недавно включил в свой штаб Йелле тен Рувелаара. Глупость ситуации в том, что 43-летний специалист несколько недель назад был свободен, но тогда МЮ его не приглашал. А теперь будут выкупать.

Тен Хаг снова приносит деньги бывшему клубу «Аяксу». А Ричард Хартис, который работал с вратарями МЮ пять лет, назначен «козлом отпущения» за ошибки Онаны. Андре получит голландского наставника, которого выгнал из своего штаба Венсан Компани, поскольку Нойер в «Баварии» сам выбирает тренеров. Следовательно, Мануэль не одобрил Йелле, его заберут в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса».

Вместо увольнения тен Хага ему дали новый контракт и окружают тремя голландскими помощниками. Соответственно, подвинули людей, бывших во внутренней оппозиции к Эрику. Спорное решение боссов МЮ . Посмотрим, что покажут на поле с голландским тренерским штабом. Но сам факт, что в клубе признали идеи одного тен Хага слишком слабыми, о многом говорит. Элитные тренеры не захотели работать без ЛЧ .

«Красные дьяволы» воссоздают связки из «Аякса»

Лисандро Мартинес пришел в «Аякс» уже после полуфинала Лиги чемпионов. Аргентинец приехал в Амстердам, чтобы играть в центре полузащиты. Но со временем оказался в линии обороны, стал играть ближе к Андре Онане. Позже камерунец подпишет контракт с «Интером», а вот аргентинец выберет МЮ . Они встретятся в основе английского клуба, но Андре будут мешать ошибки, а Лисандро – травмы.

Чемпион мира Варан покинул МЮ этим летом. Позиции Харри Магуайра вряд ли будут прочными. Возможно, новый, ещё более голландский тренерский штаб примет решение попрощаться с английским центральным защитником. В центре обороны могут играть де Лигт, выкупленный у «Баварии», и Мартинес. Они не пересеклись в «Аяксе», поскольку Маттейс после успеха в ЛЧ сразу уехал в «Ювентус».

Лисандро подписан на деньги, вырученные от этого трансфера. Спустя годы они встретятся на «Олд Траффорд», где тен Хаг пытается воссоздать треугольник из «Аякса», но вместо Дейли Блинда, игравшего за МЮ в прошлом, будет Мартинес. Андре, Маттейс и Лисандро теоретически могут быть неплохой связкой в обороне. Хотя для успеха команде надо много атаковать, поскольку де Лигт не очень надежен.

О состоянии Маттейса говорят три факта. Первый – ему не понравилось в Серии А, раю для сильных центральных защитников. Второй – «Бавария» не удерживает молодого футболиста, центральный защитник Компани, назначенный тренером, видит лучшие варианты для клуба из Мюнхена. Третий факт – де Лигт не играет в основе сборной Нидерландов, уступая место ветерану из «Интера» де Врею.

В атаке тен Хаг не доверяет датчанину Хёйлунду

Недоверие. Слово, которым можно озаглавить трансферное лето МЮ . Не доверяют главному тренеру, поэтому пригласили легендарного ван Нистелроя, чтобы объяснил молодым игрокам, как это – выигрывать АПЛ . Заодно Руд будет возиться с нападающими команды. В списке не будет «нового Анри» Марсьяля – именно так Антони называли в Манчестере, когда подписывали много лет назад.

Невероятно удачных подписаний форвардов у «Манчестер Юнайтед» не было очень давно. Даже Роналду, хотя он забивал мячи, не впечатлил и не остался надолго. Тен Хаг не доверял человеку, который не всегда вёл себя как командный игрок. Также Эрик не доверят молодому Хёйлунду. Нападающий из «Аталанты» классный малый, у которого необычный стиль футбола. Но Расмус слишком юный.

Форвард восьмой команды прошлого сезона АПЛ – не забывайте, как низко пал МЮ , забил 10 голов в АПЛ и 5 в Лиге чемпионов. Цифры хорошие, а к игре были вопросы. На Евро Хёйлунд не сумел помочь сборной Дании ни в одном из четырех матчей. Вот поэтому «красные дьяволы» ведут ван Нистелрою ещё одного подопечного – 23-летнего голландского форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

У парня есть фиксированная сумма выкупа – 40 млн евро, но там имеется нюанс с агентом. Про Джошуа можно сказать много хорошего, как и про Хёйлунда в «Аталанте». Голландец забил 11 голов и сделал 4 ассиста в Серии А, команда тренера Мотты вышла в Лигу чемпионов. Вот только Зиркзее тоже «сырой» игрок, как и датчанин. Например, Куман не видит Джошуа в основе сборной Нидерландов на Евро.

МЮ ставит на потенциально классных игроков, но готовые нападающие, вроде Кейна, отказываются играть за тен Хага. Пока самым важным трансфером лета в МЮ является выкуп у «Ньюкасла» спортивного директора Эшуорта. Но по первым сделкам видно, что Дэн хочет угодить тен Хагу. А предыдущие персональные ставки Эрика не сработали. Лучший пример – бесполезный Антони за 95 млн евро.