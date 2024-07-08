«Севилья» хочет подписать Сауля

«Севилья» хочет усилиться хавбеком «Атлетико» Саулем Ньигесом.
Футболист не входит в планы клуба из Мадрида.
«Севилья» предлагает игроку контракт на 3 года, переговоры активно продвигаются.
«Севилья» хочет усилиться хавбеком «Атлетико» Саулем Ньигесом.
Футболист не входит в планы клуба из Мадрида.
«Севилья» предлагает игроку контракт на 3 года, переговоры активно продвигаются.
если и Сауль уйдет????
помню, как после удачного выступления на молодежном чемпионате Европы
Сауль Ньигес попал в список трансферных целей Барсы,Реал и МЮ.
тогда он в полуфинале практически в одиночку "приговорил"
Италию своим хет триком
если и Сауль уйдет????
помню, как после удачного выступления на молодежном чемпионате Европы
Сауль Ньигес попал в список трансферных целей Барсы,Реал и МЮ.
тогда он в полуфинале практически в одиночку "приговорил"
Италию своим хет триком