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«Севилья» хочет подписать Сауля

сегодня, 17:18

«Севилья» хочет усилиться хавбеком «Атлетико» Саулем Ньигесом.

Футболист не входит в планы клуба из Мадрида.

«Севилья» предлагает игроку контракт на 3 года, переговоры активно продвигаются.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 18:00
инсайд был, что Роман покупает Валенсию.
Севилья не продается, так как у Севильи нет единого владельца.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:56
Сауль хорошее подписание думаю для Севильи
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:40
интересно, в Атлетико останется хоть один из воспитанников клуба
если и Сауль уйдет????
помню, как после удачного выступления на молодежном чемпионате Европы
Сауль Ньигес попал в список трансферных целей Барсы,Реал и МЮ.
тогда он в полуфинале практически в одиночку "приговорил"
Италию своим хет триком
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:36
Абрамович взялся за дело. Грановская тоже в Севилье?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:21
Может в Севилье лучше заиграет.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 17:21
Хороший контракт аж на 3 года,надо договариваться!
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