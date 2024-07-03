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Жоау Феликс может вернуться в «Бенфику» за 12 млн фунтов стерлингов

вчера, 22:16

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может вернуться в Португалию.

В подписании форварда заинтересована «Бенфика». Футболист перешёл в «Атлетико» из португальской команды летом 2019 года за 114 млн фунтов стерлингов. Теперь «Бенфика» рассчитывает вернуть игрока за 12 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:34
Новый Роналду говорили они.
Саншеш - ярко дебютировал, рано сдулся.
Леау и Феликс тоже подали надежды, но уже по ходу нынешний их уровень это их максимальный потолок возможностей.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:34
А в Бенфике не плохие специалисты по трансферам...)
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:29
Сильно он подешевел
Гость
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