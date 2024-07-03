Жоау Феликс может вернуться в «Бенфику» за 12 млн фунтов стерлингов

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вчера, 22:16

Нападающий «Атлетико» может вернуться в Португалию.

В подписании форварда заинтересована «Бенфика». Футболист перешёл в «Атлетико» из португальской команды летом 2019 года за 114 млн фунтов стерлингов. Теперь «Бенфика» рассчитывает вернуть игрока за 12 млн фунтов стерлингов.