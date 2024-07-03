Жоау Феликс может вернуться в «Бенфику» за 12 млн фунтов стерлингов

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс может вернуться в Португалию.
В подписании форварда заинтересована «Бенфика». Футболист перешёл в «Атлетико» из португальской команды летом 2019 года за 114 млн фунтов стерлингов. Теперь «Бенфика» рассчитывает вернуть игрока за 12 млн фунтов стерлингов.
Саншеш - ярко дебютировал, рано сдулся.
Леау и Феликс тоже подали надежды, но уже по ходу нынешний их уровень это их максимальный потолок возможностей.
Саншеш - ярко дебютировал, рано сдулся.
Леау и Феликс тоже подали надежды, но уже по ходу нынешний их уровень это их максимальный потолок возможностей.