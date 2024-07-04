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Де Йонг может пропустить предсезонные сборы «Барселоны»

сегодня, 18:31

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может пропустить предсезонные сборы клуба.

Восстановление футболиста после травмы голеностопа задерживается.

Последний раз игрок выходил на поле 21 апреля.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:34
но не пропустить лазарет.
не понимаю, чего ждет лапорта...
продать голландца и вот сундук денег.
делай что хочешь
Гость
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