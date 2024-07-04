Де Йонг может пропустить предсезонные сборы «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может пропустить предсезонные сборы клуба.
Восстановление футболиста после травмы голеностопа задерживается.
Последний раз игрок выходил на поле 21 апреля.
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может пропустить предсезонные сборы клуба.
Восстановление футболиста после травмы голеностопа задерживается.
Последний раз игрок выходил на поле 21 апреля.
не понимаю, чего ждет лапорта...
продать голландца и вот сундук денег.
делай что хочешь
не понимаю, чего ждет лапорта...
продать голландца и вот сундук денег.
делай что хочешь