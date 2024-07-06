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Мбаппе получил удар в голову во время матча с Португалией

сегодня, 00:59
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе потребовалась медицинская помощь во время матча с Португалией в 1/4 финала Евро-2024.

На 54‑й минуте полузащитник португальской команды Бернарду Силва пробил головой в штрафной площади. Мбаппе заблокировал удар, мяч отлетел форварду в голову. Француз упал на газон и схватился за лицо. Нападающему потребовалась помощь врачей, спустя минуту он продолжил встречу.

Килиан играет в защитной маске из-за перелома носа, полученного в игре 1-го тура группового этапа с Австрией.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:30
кто самый слабый из черепашек ниндзя?
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 01:19
Мбаппе вообще никакой.. Что в маске, что без маски.. 👎
Futurista
Futurista
сегодня в 01:14
Больше испугался чем повредился...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:04
Маска ему очень мешает играть. Да и защита из неё не очень...
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