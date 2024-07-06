Мбаппе получил удар в голову во время матча с Португалией

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сегодня, 00:59

Нападающему сборной Франции потребовалась медицинская помощь во время матча с Португалией в 1/4 финала Евро-2024.

На 54‑й минуте полузащитник португальской команды Бернарду Силва пробил головой в штрафной площади. Мбаппе заблокировал удар, мяч отлетел форварду в голову. Француз упал на газон и схватился за лицо. Нападающему потребовалась помощь врачей, спустя минуту он продолжил встречу.

Килиан играет в защитной маске из-за перелома носа, полученного в игре 1-го тура группового этапа с Австрией.