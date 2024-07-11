Отступные в контракте Соболева составляют 30 млн евро для клубов России

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сегодня, 12:07

Стали известны отступные в контракте нападающего «Спартака» .

Клубы РПЛ могут выкупить игрока за 30 миллионов евро. Отступные для европейских команд составляют 20 миллионов евро.

Интерес к футболисту проявляет «Зенит».