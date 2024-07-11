Отступные в контракте Соболева составляют 30 млн евро для клубов России

Стали известны отступные в контракте нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Клубы РПЛ могут выкупить игрока за 30 миллионов евро. Отступные для европейских команд составляют 20 миллионов евро.
Интерес к футболисту проявляет «Зенит».
Стали известны отступные в контракте нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Клубы РПЛ могут выкупить игрока за 30 миллионов евро. Отступные для европейских команд составляют 20 миллионов евро.
Интерес к футболисту проявляет «Зенит».
Я мог бы понять, если бы у команды был богатый выбор, тогда да- можно подумать, кто нужен, а от кого стоит избавиться. Но в Спартаке и близко нет нападающего- равного Соболеву!!! Все решающие мячи за Спартак забивал именно этот человек!!! У него масса достоинств- он маневренный форвард, способный сыграть на фланге и в центре, он неплохо оснащен технически и он одновременно форвард таранного типа, может также сыграть головой, что он и делал, с отличным голевым чутьем!!! Так чем же он так плох, чем не угодил?!
Уход Соболева, в нынешних реалиях Спартака- ПРИГОВОР команде!!! Еще даже неизвестно, кто новый ГТ Спартака и чем он дышит... Еще непонятно, как, он построит игру и какие даст результаты, еще даже не будучи в команде, он уже заявил, что футболист ему не нужен. Спартачи- вам не страшно???
Я мог бы понять, если бы у команды был богатый выбор, тогда да- можно подумать, кто нужен, а от кого стоит избавиться. Но в Спартаке и близко нет нападающего- равного Соболеву!!! Все решающие мячи за Спартак забивал именно этот человек!!! У него масса достоинств- он маневренный форвард, способный сыграть на фланге и в центре, он неплохо оснащен технически и он одновременно форвард таранного типа, может также сыграть головой, что он и делал, с отличным голевым чутьем!!! Так чем же он так плох, чем не угодил?!
Уход Соболева, в нынешних реалиях Спартака- ПРИГОВОР команде!!! Еще даже неизвестно, кто новый ГТ Спартака и чем он дышит... Еще непонятно, как, он построит игру и какие даст результаты, еще даже не будучи в команде, он уже заявил, что футболист ему не нужен. Спартачи- вам не страшно???
Старик Жозе? Даже комментировать не хочется. А Соболев - хороший, добротный форвард в расцвете лет, просто нужно уметь его правильно использовать.
Старик Жозе? Даже комментировать не хочется. А Соболев - хороший, добротный форвард в расцвете лет, просто нужно уметь его правильно использовать.