Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Отступные в контракте Соболева составляют 30 млн евро для клубов России

сегодня, 12:07

Стали известны отступные в контракте нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Клубы РПЛ могут выкупить игрока за 30 миллионов евро. Отступные для европейских команд составляют 20 миллионов евро.

Интерес к футболисту проявляет «Зенит».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Краснодар» близок к подписанию защитника «Сан-Паулу»
Вчера, 22:53
Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Клаудиньо продвигаются
Вчера, 22:15
У ЦСКА есть предложения из России и Европы по трансферу Бистровича
Вчера, 21:27
Бабич не захотел покидать «Спартак», несмотря на предложения других клубов
Вчера, 20:41
Галактионов: «Сильянов не продаётся»
Вчера, 20:04
В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к Довбне и Крицюку
Вчера, 19:31
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:17
ну теперь всё он вечный мяснистый игрок
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:13, ред.
Это хорошо, что такая большая сумма отступных, значит скорее всего Соболев останется в "Спартаке". Продать Соболя, значит оставить "Спартак" без нападающих. Назвать Угальде и Милёшина форвардами - язык не поворачивается.
Старик Жозе? Даже комментировать не хочется. А Соболев - хороший, добротный форвард в расцвете лет, просто нужно уметь его правильно использовать.
7ca28h68mxmt
7ca28h68mxmt
сегодня в 12:54
Сумма взята абсолютно с потолка.
nubom
nubom
сегодня в 12:50
А не пора ли Зениту навести шорох в этой посудной лавке: выкупить Соболева и добавить его к Клаудиньо в качестве бонуса в посылке славному клубу «Фламенго».
Два симулянта из Рио – хоть фильм снимай…
Capral
Capral
сегодня в 12:48
Отступные конечно смешные, даже для российских клубов, неговоря уже об европейских.))) У меня только один вопрос, к болельщикам Спартака, которые требуют под любым соусом избавиться от Соболя: Скажите, Коллеги- болельщики Спартака, у вас уже есть достойная замена Соболю, чтобы так легко расстаться с игроком? Или вы надеятесь на Угальде, что его прорвёт? Пока, ничего похожего не происходит и не видно, чтобы произошло. Или вы ждете возрастного испанца, который, еще тоже под большим вопросом?

Я мог бы понять, если бы у команды был богатый выбор, тогда да- можно подумать, кто нужен, а от кого стоит избавиться. Но в Спартаке и близко нет нападающего- равного Соболеву!!! Все решающие мячи за Спартак забивал именно этот человек!!! У него масса достоинств- он маневренный форвард, способный сыграть на фланге и в центре, он неплохо оснащен технически и он одновременно форвард таранного типа, может также сыграть головой, что он и делал, с отличным голевым чутьем!!! Так чем же он так плох, чем не угодил?!

Уход Соболева, в нынешних реалиях Спартака- ПРИГОВОР команде!!! Еще даже неизвестно, кто новый ГТ Спартака и чем он дышит... Еще непонятно, как, он построит игру и какие даст результаты, еще даже не будучи в команде, он уже заявил, что футболист ему не нужен. Спартачи- вам не страшно???
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 12:46, ред.
Боже да кому он нужен. Зенит бы пол состава продать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:45
Руки прочь от тридцатимиллионика...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:44
Народная выдвинула новый аргумент в торге. Хоть бы Зенит отказался от этой сделки. Неадекватного дельфина только И не хватало Зениту...
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 12:37
Что???За этот кусок бездарности?
Nottrow
Nottrow
сегодня в 12:32
Через год даром отдавать будут, никто не возьмет. Потому что гниль.
adekvat
adekvat ответ vs3r6gcryufw (раскрыть)
сегодня в 12:30
Бревна золотыми не бывают, обычная деревяшка.
bx2j6jgqzdhj
bx2j6jgqzdhj
сегодня в 12:29
Стоящее три, за тридцать впарить хотят, кто придумал такое?
adekvat
adekvat
сегодня в 12:28
Даже 50 тысяч кубометров Соболевых столько не стоят, каким 56ом надо быть что бы это купить.
vs3r6gcryufw
vs3r6gcryufw
сегодня в 12:27, ред.
Очень хорошо, капризное гнилое, подделанное под золото, бревно никому не нужно будет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:18
Поржал конечно над отступными))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:08
Еще один аргумент Зениту НЕ ПОКУПАТЬ игрока.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 