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У ЦСКА есть предложения из России и Европы по трансферу Бистровича

сегодня, 21:27

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что у московского клуба есть предложения по трансферу полузащитника Кристияна Бистровича.

Кристиян провел очень успешный сезон. Мы очень рады, что он сделал правильный выбор, потому что были определенные сомнения насчет «Балтики», но это великолепный клуб. К сожалению, им не удалось остаться в РПЛ, но Кристиян вернулся на тот уровень, на котором был несколько лет назад. И сейчас есть предложения от клубов РПЛ, и интерес из Европы. Пока окончательно сказать не могу. На сегодняшний день он в расположении ЦСКА. Думаю, что в течение 2–3 недель наступит ясность.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:28
вроде в Ахмат Бистрович собрался.
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