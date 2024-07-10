У ЦСКА есть предложения из России и Европы по трансферу Бистровича

Генеральный директор ЦСКА рассказал, что у московского клуба есть предложения по трансферу полузащитника .

Кристиян провел очень успешный сезон. Мы очень рады, что он сделал правильный выбор, потому что были определенные сомнения насчет «Балтики», но это великолепный клуб. К сожалению, им не удалось остаться в РПЛ , но Кристиян вернулся на тот уровень, на котором был несколько лет назад. И сейчас есть предложения от клубов РПЛ , и интерес из Европы. Пока окончательно сказать не могу. На сегодняшний день он в расположении ЦСКА . Думаю, что в течение 2–3 недель наступит ясность.