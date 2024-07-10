Бабич не захотел покидать «Спартак», несмотря на предложения других клубов

Мануэль Стоянович, агент защитника «Спартака» Срджана Бабича, высказался о будущем своего клиента.
У Срджана были предложения, но он счастлив в «Спартаке». Он останется.
Мануэль Стоянович, агент защитника «Спартака» Срджана Бабича, высказался о будущем своего клиента.
У Срджана были предложения, но он счастлив в «Спартаке». Он останется.
А Соболь,похоже,будет счастлив на скамье "Зенита".
"В среду, 10 июля, форвард «Спартака» Александр Соболев удалил фотография в футболке красно-белой команды из своего телеграм-канала."
А Соболь,похоже,будет счастлив на скамье "Зенита".
"В среду, 10 июля, форвард «Спартака» Александр Соболев удалил фотография в футболке красно-белой команды из своего телеграм-канала."