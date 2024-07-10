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Бабич не захотел покидать «Спартак», несмотря на предложения других клубов

сегодня, 20:41

Мануэль Стоянович, агент защитника «Спартака» Срджана Бабича, высказался о будущем своего клиента.

У Срджана были предложения, но он счастлив в «Спартаке». Он останется.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 21:10
Он ответил на вопрос или вышел на трибуну и высказался о счастье своего клиента?)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:57
Какие счастливые легионеры... зато наши все неприкаенные...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 20:50
Они не знают иной оценки удовлетворённости,кроме "счастлив".
А Соболь,похоже,будет счастлив на скамье "Зенита".
"В среду, 10 июля, форвард «Спартака» Александр Соболев удалил фотография в футболке красно-белой команды из своего телеграм-канала."
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