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В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к Довбне и Крицюку

сегодня, 19:31

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слухи об интересе московского клуба к вратарям Александру Довбне и Станиславу Крицюку.

Мы действительно обсуждали усиление вратарской позиции. У нас уже есть очень хорошие вратари в наличии — это Максименко и Селихов. У нас есть прекрасные среди молодых футболистов. Острой необходимости сейчас в том, чтобы покупать какого-то вратаря, у нас нет. Но на эту тему мы думаем.

Что касается слухов о Крицюке и Довбне, на данный момент никто не подписан. У агентов и посредников есть заинтересованность всегда кого-то предложить и показать. По факту это не означает, что мы сразу покупаем всех.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 20:27
А зачем маскота-Свинова продали? Промариновали человека надеждами,и сбагрили в нижний дивизион.
pomor45
pomor45
сегодня в 19:59
В Спартаке думают даже, когда в этом нет необходимости.
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