В «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к Довбне и Крицюку

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал слухи об интересе московского клуба к вратарям и .

Мы действительно обсуждали усиление вратарской позиции. У нас уже есть очень хорошие вратари в наличии — это Максименко и Селихов. У нас есть прекрасные среди молодых футболистов. Острой необходимости сейчас в том, чтобы покупать какого-то вратаря, у нас нет. Но на эту тему мы думаем.

Что касается слухов о Крицюке и Довбне, на данный момент никто не подписан. У агентов и посредников есть заинтересованность всегда кого-то предложить и показать. По факту это не означает, что мы сразу покупаем всех.