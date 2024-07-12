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«Локомотив» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Ференцвароша»

сегодня, 10:32

Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос может перебраться в Россию.

По данным источника, «Локомотив» сделал запрос по трансферу футболиста. Венгерский клуб хочет выручить с продажи игрока 5,5 млн евро. «Железнодорожники» рассчитывают провернуть сделку за 4 млн евро.

В «Локомотиве» Маркиньос должен стать заменой ушедшим Антону Миранчуку и Максиму Глушенкову.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:05
А что сейчас происходит в Локо?
Ушёл Глушенков?
Парень по сути отыграл в команде всего один сезон, но надо признать великолепный сезон и соблазнился на деньги Зенита.
Локо его просто финансово не смог удержать.
У Антохи закончился контракт и улучшенные условия его не устроили и он скорее всего хочет себя в Европе попробывать как брат.
И какой вектор поменялся у Локо?
А вы точно наблюдали за работой Палыча?
При Палыче ещё серьёзнее игроки уходили, а кого то он сам уходил и ничего жизнь продолжалась.
Так вы можете конкретно объяснить как поменялся вектор развития у Локо?
Ушли одни, им придёт смена не хуже из своих же воспитанников.
Слух о покупке бразильца пока тоже только слух, да и Локо каждый год приобретает легионеров.
Вот я и не пойму в чём здесь подвох, что конкретно увидели вы и не видим мы?
Ну реально интересно стало.
Кстати Локо в том сезоне Изидора Зениту сплавило, а это какой вектор развития клуба?
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 12:44, ред.
Уважаю Ваше мнение! Остался ПОКА при своем!Оно у меня основано на том что происходит в Локо на данный момент!Всегда с удовольствием следил за работой Палыча в команде!Но потом когда его убрали больше негатива стало! Это мое мнение
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:03, ред.
Возможно вас вот эта строчка из статьи подтолкнула на такой вывод.
В «Локомотиве» Маркиньос должен стать заменой ушедшим Антону Миранчуку и Максиму Глушенкову.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1383787/markinos-lokomotiv 12.07.2024

Но вы же должны понимать, что это просто так пишется, так сказать журналистский штамп и не более того.
К официальному мнению команды он не имеет никакого отношения.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 11:43, ред.
Вы не правы от слова совсем!

Во-первых, вектор развития у Локо не менялся, он остался прежним.

Каждый год из клуба уходят как свои воспитанники, так и ранее купленные игроки, а на смену им приходят как молодые игроки из своей академии, так другие россияне, ну и конечно же легионеры.

Вот если бы в Локо никогда не было бы легионеров и играли только своими, то покупка одного!!! бразильца и то бы не тянула бы на смену вектора.

А так, по вашему мнению, все клубы РПЛ, АПЛ, ЛаЛиги,Серии А, Лиги1, Бундеслиги, и других команд со всего мира каждое трансферное окно меняют вектор своего развития.

А по моему мнению вы просто перепутали уход двух игроков, пусть и основных, но которых финансовые условия на стороне устроили больше, с изменением вектора развития команды в целом.

Да и вообще как-то странно обвинять Локо в нечто подобном, когда в команде на протяжении долгих лет своих воспитанников больше чем пол команды! Никто в РПЛ даже близко по данному показателю не стоит.

Да и Галактионова брали как раз под это, как в своё время Палыч умел с мололыми работать. Палыч, кстати, с бразильцами тоже любил работать.
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:21
Пусть будет так! Лично для меня это ничего не меняет!
kp362xf2y7hx
kp362xf2y7hx
сегодня в 10:56
В замен игроков трудно найти замену!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 10:43
Во первых, они не отдали, а продали. А во вторых оба не хотели больше играть за Локо. Все логично
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:38
Своих отдали - возьмем бразила))) Новый вектор развития Локо!
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