«Локомотив» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Ференцвароша»

Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос может перебраться в Россию.
По данным источника, «Локомотив» сделал запрос по трансферу футболиста. Венгерский клуб хочет выручить с продажи игрока 5,5 млн евро. «Железнодорожники» рассчитывают провернуть сделку за 4 млн евро.
В «Локомотиве» Маркиньос должен стать заменой ушедшим Антону Миранчуку и Максиму Глушенкову.
Во-первых, вектор развития у Локо не менялся, он остался прежним.
Каждый год из клуба уходят как свои воспитанники, так и ранее купленные игроки, а на смену им приходят как молодые игроки из своей академии, так другие россияне, ну и конечно же легионеры.
Вот если бы в Локо никогда не было бы легионеров и играли только своими, то покупка одного!!! бразильца и то бы не тянула бы на смену вектора.
А так, по вашему мнению, все клубы РПЛ, АПЛ, ЛаЛиги,Серии А, Лиги1, Бундеслиги, и других команд со всего мира каждое трансферное окно меняют вектор своего развития.
А по моему мнению вы просто перепутали уход двух игроков, пусть и основных, но которых финансовые условия на стороне устроили больше, с изменением вектора развития команды в целом.
Да и вообще как-то странно обвинять Локо в нечто подобном, когда в команде на протяжении долгих лет своих воспитанников больше чем пол команды! Никто в РПЛ даже близко по данному показателю не стоит.
Да и Галактионова брали как раз под это, как в своё время Палыч умел с мололыми работать. Палыч, кстати, с бразильцами тоже любил работать.
Во-первых, вектор развития у Локо не менялся, он остался прежним.
Каждый год из клуба уходят как свои воспитанники, так и ранее купленные игроки, а на смену им приходят как молодые игроки из своей академии, так другие россияне, ну и конечно же легионеры.
Вот если бы в Локо никогда не было бы легионеров и играли только своими, то покупка одного!!! бразильца и то бы не тянула бы на смену вектора.
А так, по вашему мнению, все клубы РПЛ, АПЛ, ЛаЛиги,Серии А, Лиги1, Бундеслиги, и других команд со всего мира каждое трансферное окно меняют вектор своего развития.
А по моему мнению вы просто перепутали уход двух игроков, пусть и основных, но которых финансовые условия на стороне устроили больше, с изменением вектора развития команды в целом.
Да и вообще как-то странно обвинять Локо в нечто подобном, когда в команде на протяжении долгих лет своих воспитанников больше чем пол команды! Никто в РПЛ даже близко по данному показателю не стоит.
Да и Галактионова брали как раз под это, как в своё время Палыч умел с мололыми работать. Палыч, кстати, с бразильцами тоже любил работать.