«Локомотив» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Ференцвароша»

1720769551

сегодня, 10:32

Полузащитник «Ференцвароша» может перебраться в Россию.

По данным источника, «Локомотив» сделал запрос по трансферу футболиста. Венгерский клуб хочет выручить с продажи игрока 5,5 млн евро. «Железнодорожники» рассчитывают провернуть сделку за 4 млн евро.

В «Локомотиве» Маркиньос должен стать заменой ушедшим Антону Миранчуку и Максиму Глушенкову.