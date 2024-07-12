Клаудиньо перейдёт во «Фламенго» только после матча за Суперкубок России

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сегодня, 09:20

Полузащитник «Зенита» перейдёт во «Фламенго».

«Сине-бело-голубые» отпустит своего футболиста в бразильский клуб только после матча за Суперкубок России против «Краснодара», который состоится 13 июня.