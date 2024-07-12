Клаудиньо перейдёт во «Фламенго» только после матча за Суперкубок России

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо перейдёт во «Фламенго».
«Сине-бело-голубые» отпустит своего футболиста в бразильский клуб только после матча за Суперкубок России против «Краснодара», который состоится 13 июня.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо перейдёт во «Фламенго».
«Сине-бело-голубые» отпустит своего футболиста в бразильский клуб только после матча за Суперкубок России против «Краснодара», который состоится 13 июня.
Сейчас, Семаку надо подумать, как перестроить командную игру, всё-таки, на Клаудиньо было многое завязано в наступательных действиях команды, в лучшую или худшую сторону- вопрос другой...
С приходом Глушенкова, командный футбол Зенита должен стать быстрее, интереснее, динамичнее. Но, все же, как-то уже привыкли к бразильцу- к его финтам, к бразильской технике. Вобщем, посмотрим, должно быть интересно!
Сейчас, Семаку надо подумать, как перестроить командную игру, всё-таки, на Клаудиньо было многое завязано в наступательных действиях команды, в лучшую или худшую сторону- вопрос другой...
С приходом Глушенкова, командный футбол Зенита должен стать быстрее, интереснее, динамичнее. Но, все же, как-то уже привыкли к бразильцу- к его финтам, к бразильской технике. Вобщем, посмотрим, должно быть интересно!