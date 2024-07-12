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Клаудиньо перейдёт во «Фламенго» только после матча за Суперкубок России

сегодня, 09:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 20:30 Не начался

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо перейдёт во «Фламенго».

«Сине-бело-голубые» отпустит своего футболиста в бразильский клуб только после матча за Суперкубок России против «Краснодара», который состоится 13 июня.

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Все комментарии
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:22
Того же мнения. 👍 Ждать осталось не долго, через пару дней либо объявят официально, либо очередной пустопорожний вброс от Карпова.
ЗЫ: "Новости" от Ивана неплохо бы выделить в отдельную рубрику, что то типа "инсайд" от Карпова ( Карпа - Карпуши..... итд )) ), если уж никак не обойтись вообще без их перепечатывания.
Capral
Capral
сегодня в 10:02, ред.
Возможно, теперь, Зенит станет менее зависимым и в атаке и в организации игры. Думаю, командная игра, должна быть более разнообразной, после ухода бразильца. Откровенно говоря, только первое время Клаудиньо играл с пользой для команды - креативил, играл технично, с выдумкой, обострял. А последнее время, откровенно переигрывал, передерживал мяч, ну и конечно частые истерики на поле, недовольство и тп.
Сейчас, Семаку надо подумать, как перестроить командную игру, всё-таки, на Клаудиньо было многое завязано в наступательных действиях команды, в лучшую или худшую сторону- вопрос другой...
С приходом Глушенкова, командный футбол Зенита должен стать быстрее, интереснее, динамичнее. Но, все же, как-то уже привыкли к бразильцу- к его финтам, к бразильской технике. Вобщем, посмотрим, должно быть интересно!
lotsman
lotsman
сегодня в 10:00
Всё это предположения Карпа. Пока ещё ни одно его предположение не стало реалью. Переговоры по продаже Клаудиньо не закончены и неизвестно чем закончатся, а тут ему уже прощальные гастроли устраивают. Раньше о Соболеве писали, что он уже футболку сменил, а он пока в Спартаке и скорее всего там и останется.
nubom
nubom
сегодня в 09:39
Хотят уважить. С почестями проважают..
shlomo
shlomo
сегодня в 09:26
Прощальный вояж бразильца..... должен блеснуть на прощанье.
xxqprp6umr9y
xxqprp6umr9y
сегодня в 09:25
Лучший в Зените уходит
Гость
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