Продажа Клаудиньо и Вендела, проблемы Соболева. У «Зенита» безумное трансферное лето

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11 июля 2024, 16:41

Включили вентиляторы, но жара не спадает.

Бразильцы – логичные продажи «Зенита»

Семак подтвердил, что Клаудиньо может уйти, ссылается на запрос игроков на перемены и усталость. Вендел заинтересовал турецкие клубы. Вот и объяснение торгов с сербом Иличем из «Торино». А подписание Глушенкова и поиски ещё одного нападающего подсказывают, что Семак держит в уме вариант «4-4-2» с Максимом формально на правом фланге. Также тренер учитывает схему «3-5-2» с новичков из «Локомотива» в дуэте атаки.

Торги по Соболеву, к которым ещё вернемся чуть позже, тоже намекают на «4-4-2». Можно использовать Барриоса и Илича в качестве дуэта в полузащите, если уйдут Клаудиньо и Вендел. Полузащитники прошлым летом изъявляли желание уйти, хотя потом делали разные заявления. Зато оба теряли мотивацию по ходу сложнейшего прошлого сезона. Требл «Зенита» весной не отменяет проблемы бразильцев с формой.

Опережая многих соперников по классу, данные футболисты не были готовы на сто процентов. Даже лентяй Малком, которому не хватило характера для игры в основе «Барселоны» и сборной, в Саудовской Аравии пашет лучше. Если кто-то в РПЛ выступает с меньшей отдачей, чем звёзды на заработках у шейхов, то нужна тренерская реакция. Семаку важно показать, что в нынешнем составе незаменимых людей нет. И это правда.

Только Дугласа Сантоса, исходя из прилежности и уровня формы, можно назвать тем, кто заслужил работой место в основе. Все остальные под вопросом. Вендел за пределами поля позволяет себе больше, чем Клаудиньо. Но профессионализм не значит, что футболист готов показывать максимум. Гризманн – великий профессионал, но плохо отыграл на Евро-2024. Клаудиньо проснулся весной в составе «Зенита», а теперь знаем причину.

«Фламенго» готов заплатить 18 млн евро за атакующего полузащитника петербургского клуба. А это значит, что пора расставаться как минимум с одним бразильцем. Деньги хорошие, в «Зенит» Клаудиньо приехал за 12 млн евро. Плохо, что игрок не готов усилить команду из Лиги чемпионов. Но тренер Семак не умеет готовить футболистов для подобных подвигов. Клаудиньо ждёт возвращение на родину, куда хавбек давно рвался.

Семак побаивается форварда Соболева

Тренер сказал, что с ним обсуждают трансферы, но иногда начинаются споры. При этом объяснил желание подписать Соболева. У «Зенита» в центре атаки может сыграть Кассьерра, но даже Сергеев — второй форвард. На острие в концовке матчей играл даже ветеран Ерохин. А у других клубов, как сказал Семак, по три-четыре нападающих. Но также не забывайте, что это тревожный тренер.

У таких людей в голове несколько вариантов развития событий, и все плохие. Семак может согласиться с руководством «Зенита», что Соболева надо забирать у «Спартака». Но это будет жест доминирования, а не закрытие потребности состава. Форвард сильнее, чем Сергеев, но Александр может не забивать на протяжении многих матчей. Это первый сценарий в голове Семака – футболист не заиграет.

Второй негативный сценарий – Соболева будет слишком много. Скандальный футболист, который участвовал в массовой драке «Зенита» и «Спартака» стенка на стенку. И нападал со спины. Благородством от Соболева не веет, как не веяло от Дзюбы. Но Семак побаивается, что Кассьерра может сорваться из «Зенита», ведь у Матео есть причина уехать. Чемпиона РПЛ не взяли на Кубок Америки.

Кассьерра, Кордоба и хавбек Кастаньо, который плохо играл за «Краснодар» весной, оказались в заявке финалиста Кубка Америки – сборной Колумбии. Ночью футболисты из РПЛ пережили исторический успех против команды Уругвая. Барриоса и Кассьерру, в отличие от Джона, Кевина и Хорхе, не пригласили. И это странно. Кассьерра точно мечтает попасть в заявку Колумбии на будущий ЧМ -2026.

Забавно получится, если в «Зените» его заменит не Соболев, а Кордоба. С нападающим «Краснодара» тоже, как говорят, ведут переговоры. Понятно желание «Зенита» перестраховаться. Впереди столетний юбилей. Руководство не потерпит неудачу. Но Семак получает столько новичков, что без продаж будет хаос в заявке. Нельзя сохранить мотивацию для 35 разных футболистов.

У «Зенита» много вариантов в центре и в атаке

Иногда сорванные сделки могут пойти на пользу, а продажи неизбежны. Даже если это Клаудиньо и Вендел, которые неплохо выступали за «Зенит» в прошлом, пока не заскучали. Пройдемся по составу, представив, что появится новый центральный нападающий – Соболев или Кордоба, бразильцы уехали, а Илич не отказался от клуба без еврокубков, ведь ему дают много денег.

Тогда в центре могут играть Барриос, Илич, Коваленко, Ахметов, Ерохин, молодой воспитанник Васильев, универсальный Сантос и даже плеймейкер Бакаев, если нужна тройка, а Зелимхан не покинет «Зенит» ближайшим летом. Восемь человек, не считая Глушенкова на позиции «десятки», если будут играть «4-3-3» или «4-4-2» с «ромбом». В атаке у Семака тоже полно футболистов.

Глушенков – второй форвард. Сергеев пока в заявке, но подписание видного страйкера, вроде Соболева, может подтолкнуть к расставанию. Ахметов играл в линии атаки слева, Ерохин тоже не только полузащитник. Без Клаудиньо остаются Педро, Артур, Изидор, Мостовой, Мантуан, Бакаев и даже Сутормин, если Алексей не отправится в новую аренду, или не покинет «Зенит» насовсем.

Так что Семак прав. Проблемы в центре атаки, если не знаешь планы Кассьерры. Отсюда затянувшиеся торги по Соболеву. «Зенит» поступит правильно, если доверится футболистам с мотивацией. Например, бывшему «спартаковцу» Глушенкову хочется испытать себя в роли нового лидера команды. Уже в субботу у «Зенита» финал Суперкубка против «Краснодара».