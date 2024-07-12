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«Челси» подписал футболиста «Базеля»

сегодня, 19:50

«Челси» объявил о переходе полузащитника Ренато Вейги из «Базеля».

Игрок способен также играть на позиции защитника. Футболист подписал с лондонским клубом контракт на 7 лет с возможностью продления на ещё один год.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:53
Челси расширяет диапазон в трансферах - это уже не первый молодой игрок подписанный на большой срок...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:52
хороший защитник.
и Челси не ошибся... надеюсь, парень пробьется в основу команды Марески
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