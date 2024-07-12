«Челси» подписал футболиста «Базеля»

«Челси» объявил о переходе полузащитника Ренато Вейги из «Базеля».
Игрок способен также играть на позиции защитника. Футболист подписал с лондонским клубом контракт на 7 лет с возможностью продления на ещё один год.
«Челси» объявил о переходе полузащитника Ренато Вейги из «Базеля».
Игрок способен также играть на позиции защитника. Футболист подписал с лондонским клубом контракт на 7 лет с возможностью продления на ещё один год.
и Челси не ошибся... надеюсь, парень пробьется в основу команды Марески
и Челси не ошибся... надеюсь, парень пробьется в основу команды Марески