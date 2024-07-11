Два трансфера за 104 млн евро и тень расставаний. Компани создаёт новую «Баварию»

1720723192

11 июля 2024, 21:39

Пригласили одного из самых заметных участников Евро.

Вернулись к сделке с Палиньей и забрали Олисе

Португальский хавбек Палинья – лучший по отборам в АПЛ . У новичка «Баварии» 299 возвратов после борьбы. А на второй строчке после него идёт Кайседо из «Челси» со 191 подобным действием, разница огромная. На Евро опорник провел не все поединки, но собрал 15 отборов против 18 у лидеров рейтинга – турка Кадиоглу, француза Кунде и англичанина Райса. Понятно, почему немцы вернулись к идее подписать Палинью. Хотя ставка на вингера Олисе тоже не удивляет.

Футболисты «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» пошли на повышение. Английские гранды им не доверились. А вот скауты и аналитики «Баварии» не сомневаются, что опорник и вингер нужны новому тренеру Компани. Причем португальца Палинью, который провел с Витиньей из ПСЖ парочку неплохих матчей на Евро, ждали в Мюнхене прошлым летом. Одна из трансферных трагедий, ведь Жоау сфотографировался в футболке «Баварии» и ждал представления в новой команде.

А затем в «Фулхэме» затянули с подписанием документов. Немцы готовы были заплатить за игрока хорошие деньги, но лондонцы торговались. В результате появился слух о «Ливерпуле», у которого год назад друг за другом срывались опорники, Кайседо и Лавия выбрали «Челси». Клопп не подписал Палинью. А вот «Бавария» через год повела себя благородно. Раз трансфер сорвался не по вине футболиста, то даже возраст – новичку 29 лет, не стал помехой для немецкого гранда.

Также «Бавария» сделала главный неожиданный трансфер лета в Германии, когда подписала тренера Компани. Теперь добавили за 51 млн евро чистого опорника. Такой человек нужен в структуре игры клуба из Мюнхена, ведь на третью строчку в Бундеслиге упали с молодым Павловичем, потускневшим Горецкой, универсальным Лаймером и ветераном Киммихом. Но Йозуа хочет покинуть «Баварию». После удачного Евро-2024 на правом фланге найдет себе клуб с местом в центре.

А вот на краю атаки «Баварии» теперь будет французский связной Олисе. Полузащитник «Кристал Пэлас» родился в Лондоне, но планирует поиграть за команду Дешама. Футболисту всего 22 года, Майкл учился в школах «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити», но начал карьеру с низов. «Бавария» потратила на новичка 53 млн евро. Будущий участник Олимпиады – Олисе в заявке тренера Анри на парижский турнир, не сможет сразу начать подготовку, в отличие от Мбаппе в «Реале».

«Бавария» разрешила Майклу сыграть на Олимпиаде. А вот Сане, Коман и Гнабри могут заиграть в других клубах. Из этой тройки будут выбирать лишних футболистов. Ставка Компани на то, что Олисе сразу поймет форварда Кейна, так как они родом из одного чемпионата. Даже из одного огромного города, Харри родился в пригороде Лондона. Можно добавить Мусиалу и готова новая линия атаки «Баварии», где нет места опытным крайним форвардам, названным выше. Будут расставания.

Компани начал перестраивать оборону «Баварии»

Бывший центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии, разумеется, недоволен работой Тухеля с линией защиты «Баварии». Нойер немало пропускал, как и его помощник Ульрайх. Киммих и Дэвис, когда играли на флангах, не демонстрировали идеальный футбол без мяча. Йозуа и Альфонсо не прочь покинуть «Баварию». Значит, нужны новые люди на флангах. Будущее марокканца Мазрауи тоже под вопросом, как и португальца Геррейру.

А вот центральный защитник Дайер из Англии подписал полноценный контракт с «Баварией» в качестве свободного агента. Также у «Штутгарта», который опередил «Баварию» в таблице Бундеслиги с племянником Хенесса у руля, забрали 25-летнего японца Хироки Ито. Центральный защитник оказался в Европе всего два года назад. «Баварии» Ито обошелся в 23.5 млн евро. Понятно, что когда появляются новые защитники, то остальные на взводе.

Де Лигт давно ищет себе новый клуб. Маттейс может оказаться новичком «Манчестер Юнайтед», где тен Хаг собирает большую голландскую диаспору. В четверг МЮ объявил о назначении новых помощников для рулевого. Кого оставить в «Баварии»? Упамекано неплохо сыграл на Евро-2024, был основным напарником Салиба из «Арсенала». У француза, как и у южнокорейца Кима, остаются шансы на продление отношения с клубом из Мюнхена. Но всё зависит от вкусов Компани, поскольку он понимает игру в центре обороны.

Пока фанатов тревожит отсутствие трансферов крутых латералей. Если Киммих и Дэвис уходят, то срочно нужны элитные новички. Можно поставить на француза Боэ, футболисту из «Фенербахче» всего 23 года, и Компани говорит с ним на одном языке. Но если справа у «Баварии» будут молодые французы Боэ и Олисе, то у них одна общая проблема. У этих техничных ребят нет серьезного международного опыта, не сыгрались между собой и с командой.

Клубу из Мюнхена важно не потерять лидера Мусиалу

Задача номер один – сохранить Джамала, на Евро-2024 немец подтвердил, что является не просто талантливым, а важным игроком для сильной команды. Говорят, что Вирц из «Байера» станет игроком «Реала» через год. Посмотрим, кто окажется тренером испанцев к тому времени. И какие планы будут у Переса, если сохранит место в заявке и заиграет турок Гюлер, ещё один юный плеймейкер. Вирц работает с оттяжкой на левый край, как Мусиала.

В сборной Германии у них не было проблем с Джамалом в основе. Разумеется, «Бавария» держит в уме трансфер одного из главных немецких талантов Вирца. Вот только хотят ли Джамал и Флориан играть в Бундеслиге всю карьеру? Они видят, что Беллингем отправился из Дортмунда в Мадрид – сразу стал кандидатом на «Золотой мяч» и выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов. «Бавария» в главном клубном турнире побеждает реже. Кроос тоже как пример.

Немцы будут уезжать в АПЛ и Ла Лигу, как и другие таланты из Бундеслиги, вроде Беллингема и Холанда. Вот только Мусиала вряд ли сможет найти себе новый клуб летом, если заглядывает в сторону знакомой ему Англии. Идти в «Челси» глупо. «Ливерпуль» с новым тренером вряд ли потратит огромные деньги на трансфер Мусиалы. Опасно сейчас рисковать, наставник Слот ещё себя не показал. У МЮ остался тен Хаг, а у Гвардиолы бегает Доку.

Мусиала может заинтересовать «Арсенал», но вряд ли Джамал считает «канониров» главными фаворитами АПЛ . Подождёт год, оценит интерес Гвардиолы. А пока руководство «Баварии», огорченное вылетом немецкой сборной на домашнем Евро, радуется успеху Кейна. Харри играет на турнире медленнее, чем обычно, но гол с пенальти в полуфинале подтверждает, что ветеран приходит в себя морально. Немцам нужен Харри с первым трофеем в карьере.

Большие расходы последних лет напоминают о важности расставаний. Летом 2024-го уже потратили 145 млн евро, легко могут побить исторический рекорд, установленный год назад – 187.5 млн евро. Сезон без трофеев задел самолюбие руководителей и фанатов «Баварии», поэтому после рискованной ставки на Компани – Зидан отказался, пошли на трансферный рынок. Диверсификация рисков. Если не угадают с тренером, то хотя бы получат толковый состав.